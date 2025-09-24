Китай начал борьбу с ленью в соцсетях — власти удаляют контент о «лежачем» образе жизни
Китайские власти всерьёз взялись за борьбу с пессимистичным и демотивирующим контентом в интернете. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», 22 сентября Администрация по вопросам киберпространства КНР (CAC) объявила о старте специальной кампании, направленной против публикаций, которые, по мнению чиновников, подрывают моральный дух молодёжи.
В рамках двухмесячной «операции» эксперты будут отслеживать и удалять видеоролики, комментарии и посты, которые продвигают упаднические идеи, вызывают тревожность, панику или внушают молодым людям отказ от активной жизни. В частности, внимание уделяется контенту, где популяризируется так называемый «нигилизм», а также культ «лежания» и бездействия.
«Вред от такого злонамеренно сеющего раздор контента значителен. Он может привести к коллективному непониманию и панике, отодвинуть на второй план разум и факты и даже спровоцировать конфликты в реальной жизни, нанеся долгосрочный ущерб общественному порядку и доверию в обществе», — подчеркнули в заявлении CAC.Власти также призвали пользователей сообщать о подозрительных публикациях.
Борьба с подобным контентом — ответ на рост недовольства среди молодёжи. В стране усиливаются экономические трудности: наблюдается кризис на рынке недвижимости и растёт уровень безработицы среди людей от 16 до 24 лет. В августе показатель достиг почти 19% (не считая студентов) — это максимум за два года.
Именно в условиях нестабильности в 2021 году и появилось движение Tang Ping — «лежать плашмя», ставшее символом отказа от гонки за успехом и переутомления. Молодёжь массово стала пропагандировать спокойную, непродуктивную жизнь без давления общества.
С тех пор власти удалили десятки блогов и аккаунтов, продвигающих этот стиль жизни. Под санкции также попали китайские соцсети Weibo и Xiaohongshu — их оштрафовали за слабую модерацию «вредного» контента, включая публикации о звёздной жизни.
Профессор Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг считает, что запретительные меры не приведут к заметным переменам: китайская молодёжь, по его мнению, найдёт другие формы выражения своего протеста. Он напомнил, что многие уже называют себя «крысиным поколением» — те, кто предпочитает не выходить из дома, проводить дни в телефоне и заказывать еду с доставкой, лишь бы не пересекаться с внешним миром.