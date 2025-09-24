Китай начал борьбу с ленью в соцсетях — власти удаляют контент о «лежачем» образе жизни

24 сентября 2025, 22:52

Власти Китая запустили чистку интернета от пессимизма и призывов к бездействию

Фото: Istock / yongtick

Китайские власти всерьёз взялись за борьбу с пессимистичным и демотивирующим контентом в интернете. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», 22 сентября Администрация по вопросам киберпространства КНР (CAC) объявила о старте специальной кампании, направленной против публикаций, которые, по мнению чиновников, подрывают моральный дух молодёжи.





В рамках двухмесячной «операции» эксперты будут отслеживать и удалять видеоролики, комментарии и посты, которые продвигают упаднические идеи, вызывают тревожность, панику или внушают молодым людям отказ от активной жизни. В частности, внимание уделяется контенту, где популяризируется так называемый «нигилизм», а также культ «лежания» и бездействия.





«Вред от такого злонамеренно сеющего раздор контента значителен. Он может привести к коллективному непониманию и панике, отодвинуть на второй план разум и факты и даже спровоцировать конфликты в реальной жизни, нанеся долгосрочный ущерб общественному порядку и доверию в обществе», — подчеркнули в заявлении CAC.