Питон длиной 5 метров заполз на виллу россиянина в Таиланде

24 сентября 2025, 21:30

Россиянин на Пангане испугался гигантского питона у себя на террасе

Фото: Istock / Herman Vlad

На острове Панган в Таиланде здоровенный питон оказался на террасе у россиянина. Петербуржец Александр сообщил SHOT, что змею уже замечали в этом районе несколько раз, и теперь туристы передвигаются с опаской — в теории, такая змея способна представлять угрозу для жизни.





По словам Александра, местные жители также встревожены: в округе пропало несколько кошек. Он напомнил, что этим летом в Индонезии подобный питон проглотил взрослого мужчину.





«Меня и сколопендра жалила, и скат, и скорпионы приползали. Змей разных видел, но чтобы вот так на моей террасе появился питон 4-5 метров или даже больше, такое впервые. По темноте стал более осторожным», — поделился он.