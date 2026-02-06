Китай представил микроволновое оружие для уничтожения спутников

06 февраля 2026, 01:02

Фото: iStock/AdrianHancu

Китайские специалисты разработали уникальное микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт под названием TPG-1000Cs, которое может выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает SCMP





Система длиной около 4 м и массой 5 т устанавливается на автомобили, корабли, самолёты или космические аппараты. Её производительность составляет до 3 000 высокоэнергетических импульсов за один рабочий цикл (что существенно превосходит существующие аналоги).



Комплекс рассчитан на поражение различных целей, в том числе спутников системы Starlink. Эксперты подчёркивают, что размещение TPG-1000Cs в космическом пространстве может значительно повысит его эффективность и позволит избегать вражеские радары.

