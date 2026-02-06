06 февраля 2026, 00:23

Press TV: Иран вооружился новейшей баллистической ракетой Khorramshahr‑4

Фото: iStock/shellexx

Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету Khorramshahr‑4 («Хоррамшахр‑4»). Комплекс развёрнут на одной из баз в подземном бункере.