Иран вооружился новейшей баллистической ракетой Khorramshahr‑4
Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету Khorramshahr‑4 («Хоррамшахр‑4»). Комплекс развёрнут на одной из баз в подземном бункере.
Как сообщает иранский телеканал Press TV, дальность полёта ракеты составляет 2000 км. Масса боевой части со взрывчатым веществом может достигать 1500 кг.
В сообщении телеканала подчёркивается, что развёртывание Khorramshahr-4 свидетельствует о включении этой системы в оборонную доктрину Ирана как одного из самых передовых средств ракетного вооружения большой дальности.
28 января президент США Дональд Трамп заявил о направлении «армады» американских кораблей в сторону Ирана. Глава Белого дома выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры и заключит сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
