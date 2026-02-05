Глава Минфина США пригрозил РФ одной мерой
Бессент: Вашингтон заготовил крупнейший пакет санкций против РФ
США подготовили масштабный пакет санкций против России, однако решение о его введении будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры по Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters.
Он добавил, что Вашингтон также рассматривает возможность усилить давление на Москву через дополнительные ограничения. В частности, в отношении так называемого «теневого флота».
«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики», — сказал чиновник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что шаги США противоречат их словам об инвестиционном сотрудничестве с Россией. Дипломат все детально изложил журналистам.