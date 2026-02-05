Глава Минфина США пригрозил РФ одной мерой

05 февраля 2026, 21:56

Бессент: Вашингтон заготовил крупнейший пакет санкций против РФ

Фото: istockphoto/designer491

США подготовили масштабный пакет санкций против России, однако решение о его введении будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры по Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters.





Он добавил, что Вашингтон также рассматривает возможность усилить давление на Москву через дополнительные ограничения. В частности, в отношении так называемого «теневого флота».





«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики», — сказал чиновник.