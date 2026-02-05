МИД порекомендовал россиянам не посещать одну страну

05 февраля 2026, 22:43

МИД порекомендовал россиянам не ездить в Бенин на фоне ситуации с безопасностью

Фото: istockphoto/Mordolff

МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Бенин после попытки госпереворота, произошедшей в стране в декабре 2025 года. Соответствующее предупреждение разместили на сайте внешнеполитического ведомства.





В министерстве отметили, что на фоне ухудшения обстановки в сфере безопасности, а также террористической активности в северных регионах Бенина местные правоохранительные структуры перевели на усиленный режим службы.



7 декабря военный комитет Бенина во главе с подполковником Тигри Паскалем объявил об отстранении от власти президента Патриса Талона и заявил о переходе управления страной к военным. Однако вскоре участников выступления задержали бойцы Республиканской гвардии.





«МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Бенин без крайней необходимости», — добавили в МИД РФ.