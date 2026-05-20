Стало известно, как долго для россиян будут действовать упрощённые правила въезда в Китай

МИД КНР: Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом пишет РИА Новости.





Граждане России, владеющие обычными заграничными паспортами, могут посещать страну в Восточной Азии без оформления визы на срок до 30 дней, если поездка связана с деловыми целями, туризмом, осмотром достопримечательностей, посещением родственников или друзей, а также транзитом.





«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран», — сказал он.