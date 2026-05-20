Три аэропорта Москвы частично прекратили работу
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, соответствующие меры приняли для обеспечения безопасности. Во Внуково они начали действовать с 07:29, в Домодедово — с 07:28, в Жуковском — с 08:35.
В настоящий момент аэропорты отправляют и принимают самолеты только по согласованию с уполномоченными органами. Сроки действия ограничений и причины их введения не называются.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом SU1446 из Москвы в Иркутск, экстренно приземлился в Сургуте из-за дебоша на борту.
