Китай в первый раз провел испытание электросамолета своего производства

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Самолет 6,9 м в длину, размах крыльев составляет 8,6 м. Скорость развивается до 185 км/ч.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.
В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.
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