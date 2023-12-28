В Китае приобрели популярность пластические операции для кошек и собак

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В Китае стали популярны пластические операции для домашних питомцев.
South China Morning Post пишет, что появилась мода на «уши Микки Мауса». Во время данной процедуры форму ушей кошек и собак изменяют, делая их более круглыми. Клиники в провинции Чунцин проводят акции, которые предлагают оплатить процедуру для нескольких питомцев сразу.
Стоимость операции примерно 300 юаней (около 4 тысяч рублей). Процедура состоит из двух частей. В начале вводится анестезия, потом удаляется часть тканей ушей. На это тратится примерно полчаса. Во время второй части хирург придает ушам нужную форму.
Профессиональные ветеринары и китайские защитники животных против таких операций, причиняющих животным боль и стресс. Также из-за изменения естественной формы ушей питомцы могут расчесывать их, причинив себе страдания.
При этом законом не запрещает проводить домашним питомцам пластические операции. Клиники в больших городах не оказывают таких услуг. Зачастую их рекламу можно встретить в питомниках.
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Стоимость операции примерно 300 юаней (около 4 тысяч рублей). Процедура состоит из двух частей. В начале вводится анестезия, потом удаляется часть тканей ушей. На это тратится примерно полчаса. Во время второй части хирург придает ушам нужную форму.
При этом законом не запрещает проводить домашним питомцам пластические операции. Клиники в больших городах не оказывают таких услуг. Зачастую их рекламу можно встретить в питомниках.
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Мария Фирсова