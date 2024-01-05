Китайская машина россиянки развалилась на русском морозе

Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven
Жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.
В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.
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В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.
«Сказать, что я в шоке, - не сказать ничего. Сейчас будете ржать», – сказала женщина и показала педаль газа, которую она держала в руке.
«Она пластиковая. Она просто отвалилась на морозе»,-возмущена женщина.По словам хозяйки авто, она решила коврик поправить.
«Понимаете, я просто поправила коврик, и эта гребаная педаль сломалась!»,-рассказывает девушка.Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина пытался отогреть замёрзший двигатель своего автомобиля паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
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Мария Фирсова