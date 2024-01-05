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Китайская машина россиянки развалилась на русском морозе

05 января 2024, 11:27
Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven

Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven

Жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.

В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.


«Сказать, что я в шоке, - не сказать ничего. Сейчас будете ржать», – сказала женщина и показала педаль газа, которую она держала в руке.
«Она пластиковая. Она просто отвалилась на морозе»,-возмущена женщина.
По словам хозяйки авто, она решила коврик поправить.

«Понимаете, я просто поправила коврик, и эта гребаная педаль сломалась!»,-рассказывает девушка.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина пытался отогреть замёрзший двигатель своего автомобиля паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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#машины
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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
Июль, август и октябрь названы самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году
05 января 2024, 10:39

Фото: iStock/NicoElNino

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», рассказала, когда с финансовой точки зрения выгоднее всего брать в отпуск в 2024 году, передает RT.
По словам эксперта, для отпуска следует выбирать месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней, то есть один рабочий день является более дорогим. Санина подчеркнула, что самыми невыгодными в текущем году будут месяцы с самым большим количеством выходных дней — январь, февраль, март и май.

«Если взять отпускные дни в «невыгодный» месяц, стоимость одного отработанного дня будет выше, а разница в доходах — существенной. В 2024 году меньше всего выходных и больше всего рабочих дней будет в июле, августе и октябре: 23, 22 и 23 рабочих дня соответственно, поэтому эти месяцы самые выгодные для того, чтобы взять отпуск. Однако важно понимать, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные выходные дни. Если график иной, то и выбирать выгодный месяц необходимо иначе», — цитирует Санину RT.

Эксперт подчеркнула, что посчитать наиболее выгодный месяц для отпуска можно с помощью годового производственного календаря.

Ранее сообщалось, что встретить Новый год в дороге хотели бы 40% россиян. Они считают, что это стало бы необычным жизненным опытом.

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#отпуск
#новый год
#выходные
#май
#график
#путешествия
#рабочий
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Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия
05 января 2024, 10:27

Фото: iStock/Milan Krasula

Специалист Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщил, как подготовить автомобиль к длительным зимним поездкам. Об этом пишет RT.
Эксперт Соколов порекомендовал во время зимнего путешествия положить в автомобиль лопату, щётку для очистки машины от снега и льда, салфетки для окон, незамерзайку, антиобледенитель, а также специальное средство для того, чтобы стёкла не запотевали. Соколов также заявил о необходимости взять с собой провода для прикуривания, знак аварийной остановки, фонарь, буксировочный трос, комплект тёплых вещей и одеяло и иные атрибуты для машины.

«Также советуем провести осмотр автомобиля, а именно осмотреть двигатель на предмет посторонних шумов и утечек, проверить свечи, патрубки, уровень масла, антифриза и незамерзайки, при необходимости отрегулировать фары, заменить лампочки, проверить подвеску, шины, тормозные колодки и диски», — приводит слова эксперта RT.
Ранее глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 сентября следующего года в России вступят в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам.

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Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники
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#шины
#автомобиль
#осаго
#праздники
#полис
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Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники
05 января 2024, 10:13

Фото: iStock/champpixs

Телерадиоведущий, фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, как правильно организовать спортивные тренировки в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT.
Каневский отметил, что многие люди в праздничные дни употребляют в пищу еду, которая богата животными жирами, а также употребляют алкогольные напитки. По словам эксперта, алкоголь не только оказывает пагубное влияние на печень и водный баланс организма, но и даёт серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Каневский подчеркнул, что нельзя после употребления большого количества спиртного заниматься спортом, так как могут произойти инфаркты и инсульты. Вводить физическую активность стоит только в тот момент, когда человек находится в адекватном физическом и психологическом состоянии.

«Если мы говорим о людях, которые в своё время занимались систематически, то, если перерыв между последней и будущей тренировкой — меньше недели, они могут начинать с привычного режима работы. Если речь идёт о людях, которые только-только готовятся к пляжному сезону, то ввод в тренировочные нагрузки идёт постепенно. Это связано с тем, что необходимо осваивать технику упражнений и подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат», — приводит слова Каневского RT.

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#психолог
#алкоголь
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#прогноз погоды
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Стало известно, сколько россиян открыто говорят о своем уровне дохода
Авито Работа: 30% россиян открыто говорят о своем уровне дохода
05 января 2024, 09:13

Фото: IStock/Vershinin

Только 30% россиян открыто делятся информацией о своём доходе. Ещё 31% предпочитают говорить об уровне зарплаты семье и близким друзьям, а 12% рассказывают только партнеру. Об этом говорится в исследовании Авито Работы, в котором приняли участие две тысячи человек.
Согласно данным исследования, мужчины чаще женщин спокойно делятся размером зарплаты с окружением (34% против 26%). Не рассказывают об уровне дохода 18% опрошенных.

В вопросе повышения и премирования работающие россияне в большей степени предпочитают рассказывать об этом только семье и близким (33%), а 27% говорят не стесняются говорить о хороших карьерных новостях. 21% не делятся своими успехами ни с кем.
Несмотря на возможное любопытство, 57% опрошенных никогда не спрашивают уровень дохода своих коллег, друзей и знакомых, так как считают этот вопрос некорректным. Чаще такой ответ выбирали женщины (62%) и россияне в возрасте 45-54 лет (64%) и 55-64 лет (75%).

43% россиян узнают доход коллег и знакомых, чтобы понимать уровень зарплат в разных областях. Спрашивать сумму дохода других людей в особенности свойственно сотрудникам 18-24 лет (56%) и 25-34 лет (55%).

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#россияне
#зарплаты
#опрос
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РЖД признало факт того, что в Челябинской области застряли шесть поездов
ТАСС: В Челябинской области «по техническим причинам» застряли шесть поездов РЖД
05 января 2024, 06:49

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Челябинской области 4 января на перегоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — филиала ОАО «РЖД» — из-за технических причин были задержаны шесть пассажирских поездов. Об этом сообщает ТАСС.
На перегоне Кунашак-Муслюмово произошла задержка в движении шести железнодорожных составов: Адлер — Нижневартовск, Уфа — Новый Уренгой, Оренбург — Екатеринбург, Новый Уренгой — Уфа, Челябинск — Санкт-Петербург, а также Челябинск — Каменск-Уральский (пригородный поезд).

В поездах в этот момент находилось более 2,8 тысячи пассажиров, время незапланированной стоянки составило от 5 до 11 часов. Причиной задержки неисправность буксового узла колесной пары грузового поезда №2807. На месте происшествия были задействованы челябинский транспортный прокурор и оперативный штаб ЮУЖД.

По информации пресс-службы РЖД, «во время стоянки поддерживался комфортный температурный режим и системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме». В 17:43 по местному времени движение поездов было восстановлено.

Тем не менее, чтобы сгладить произошедшее, ОАО «Российские железные дороги» пообещало сократить стоянки и обеспечить питание и питьевую воду для пассажиров задержанных поездов. Также им всем будут начислены бонусные баллы по программе лояльности «РЖД Бонус».

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что поезд Адлер — Нижневартовск пять часов стоит на морозе в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, были обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд. При этом запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчивались.

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#ржд
#поезда
#морозы
#челябинск
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Российская армия получила на вооружение первые новейшие САУ «Коалиция-СВ»
«Ростех»: Первые САУ «Коалиция-СВ» встали на вооружение российской армии
05 января 2024, 05:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» успешно завершились в 2023 году, первые её образцы уже встали на вооружение российской армии. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», новая машина добавит принципиальные же новшества и возможности в боевые операции артиллерии ВС РФ.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и живой силы противника, имеет преимущество над артиллерийскими аналогами с Запада по дальности стрельбы — последняя составляет 70 километров, что превосходит практически все аналоги западного вооружения.

Новейшую модель САУ фактически назвали боевым роботом из-за высокого уровня автоматизации всех процессов подготовки выстрела. Кроме того, экипаж «Коалиции» находится в изолированной бронекапсуле и управляет орудием дистанционно. Благодаря всему этому, артиллерийская установка может также решать задачи по поражению средств ПВО и ПРО, пунктов управления и фортификационных сооружений.

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#ростех
#армия россии
#военная техника
#вооружения
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Маск: «Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой идеей»
05 января 2024, 03:46

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, заявил бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории России).
Таким образом он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством армии французского императора с наступлением зимы.

.Автор шутки иронизировал на тему неудачно выбранного времени года для наступления наполеоновской армии.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — отреагировал предприниматель на публикацию.

Ранее Маск предупреждал, что год 2024 может оказаться еще более неординарным, чем предыдущие. Он заявил об этом в ответ на вопрос пользователя о том, что ожидать после «четырех лет безумия».

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#илон маск
#россия
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В Челябинской области восстановили движение шести застрявших в поле поездов
В Челябинской области восстановили движение на Южно-Уральской железной дороге
04 января 2024, 21:43

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На Южно-Уральской железной дороге восстановили движение после многочасовой остановки пассажирского состава из-за поломки. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что поезд, следующий по маршруту Адлер – Нижневартовск, совершил аварийную остановку в поле под Челябинском. Причиной стала поломка колёсной пары. По состоянию на 14:50 поезд стоял пять часов.

В прокуратуре сообщили, что в 15:43 по московскому времени (местное – 17:43) движение было восстановлено. Причиной инцидента стала неисправность буксового узла колёсной пары вагона грузового состава. Хотя изначально Telegram-канал Baza отмечал, что неполадки возникли в пассажирском поезде.

Отмечается, что в результате происшествия на участке возникла пробка из шести составов, которые в общей сложности перевозили 2 827 человек.

В итоге, поезд Адлер – Нижневартовск простоял в поле девять часов.

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#челябинск
#поезда
#железная дорога
#движение
#происшествия
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Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Рождество
04 января 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На Руси всегда верили, что желания, загаданные в рождественскую ночь, обязательно сбываются. Общественная служба новостей рассказала о традиционных способах правильного загадывания желаний в канун Рождества.
В первую очередь следует учесть несколько условий. Так, загадывать желание в рождественскую ночь необходимо только в темноте, смотря при этом на небо. Также нужно детально представить то, в чём заключается заветная мечта. Как только образ сформировался, необходимо закрыть глаза правой рукой, вновь повторить своё желание и как бы сбросить его с лица в небо, сделав соответствующее движение рукой.

Однако на этом процесс загадывания не заканчивается: важно зажечь красную свечу и ещё раз повторить своё желание.

ОСН приводит несколько советов, благодаря которым шансы на исполнение желания повышаются. Во-первых, важно ответственно отнестись к выбору желания: оно не должно быть несерьёзным и мимолётным. Во-вторых, желание ни в коем случае не должно иметь корыстные цели. И, в-третьих, не стоит сомневаться в своём желании.

Самое подходящее время для загадывания желаний – с полуночи до четырёх часов утра, поскольку именно в это время по преданиям зажглись звёзды в ночь Рождения Христа.

Немаловажно осторожнее относиться к загадыванию желания для близкого человека, поскольку не следует руководить его судьбой.

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