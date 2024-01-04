Россиянам рассказали, как завести автомобиль в мороз

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В период сильных морозов следует внимательнее относится к своему автомобилю. «Российская газета» перечислила правила, которые позволят завести машину в холода.
Отмечается, что прежде чем завести двигатель, следует проверить уровень масла в нём, а затем убедиться в достаточности количества антифриза в системе охлаждения.
Также нельзя включать дополнительные электрические нагрузки, такие как обогреватели, фары, радио и другие во время прогрева двигателя. Если последовать этому совету, удастся снизить нагрузку на аккумулятор при начале поездки.
Кроме того, не рекомендуется держать ключ в положении «стартер» дольше 10 секунд. Вместо этого лучше подождать пару секунд и повторить запуск.
Прежде чем начинать движение, нужно позволить двигателю достаточно прогреться – это подготовит масло и другие жидкости внутри авто к полноценной работе.
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Также нельзя включать дополнительные электрические нагрузки, такие как обогреватели, фары, радио и другие во время прогрева двигателя. Если последовать этому совету, удастся снизить нагрузку на аккумулятор при начале поездки.
Прежде чем начинать движение, нужно позволить двигателю достаточно прогреться – это подготовит масло и другие жидкости внутри авто к полноценной работе.
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Анастасия Чинкова