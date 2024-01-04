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В Нижнем Новгороде мужчина сжёг машину, пытаясь отогреть замёрзший двигатель горелкой

В Нижнем Новгороде мужчина лишился машины, пытаясь отогреть двигатель горелкой
04 января 2024, 19:33
Фото: iStock/MukundaDe

Фото: iStock/MukundaDe

В Нижнем Новгороде мужчина пытался отогреть замёрзший двигатель своего автомобиля паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что водитель не смог самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль, поэтому вызвал пожарных. Когда они прибыли на место, моторных отсек уже практически выгорел.

В результате пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 1 кв.м. Но автомобиль настолько сильно был повреждён, что уже не подлежит восстановлению.


Также уточняется, что у водителя не было огнетушителя, который по правилам всегда должен храниться в автомобиле. Из-за этого у него возникли проблемы с оперативным тушением огня.

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#автомобиль
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В пятиэтажке в Воронеже после трёх дней без отопления прорвало трубу с кипятком
04 января 2024, 19:07

Фото: iStock/Lazy_Bear

Жители пятиэтажки в Воронеже три дня жили без отопления, а после его включения в доме прорвало трубу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что все новогодние праздники жильцы дома в Воронеже мёрзли из-за отключенного отопления. Утром 4 января они обнаружили, что тепло начало постепенно поступать в батареи. Однако замёрзшие трубы не выдержали резкого поступления тепла, в результате чего их прорвало.

Кипяток залил четыре квартиры. Спустя несколько часов неполадки были устранены, а в управляющей компании пообещали за свой счёт произвести ремонт пострадавших квартир.

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#пострадавшие
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Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ из-за сломанного обогревателя
04 января 2024, 18:32

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Двое маленьких детей погибли в результате пожара в СНТ в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре в СНТ «Лесное-2» на улице 6-я Восточная поступило на пульт пожарной охраны в четверг рано утром. Туда были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. На месте пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей - девочек 2008-го и 2009 годов рождения», – рассказали в ведомстве.
По данным спасателей, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома находился в неисправном состоянии и попытался отремонтировать его своими силами. В ходе ремонта произошла вспышка газо-воздушной смеси, начался пожар.

В подмосковном главке МЧС призвали жителей и гостей Московской области соблюдать требования пожарной безопасности.

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#мчс
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#пожар
#дети
#снт
#богородский городской округ
#происшествие
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Работники Мособлпожспаса освободили примёрзшую ко льду на реке утку
04 января 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса освободили утку, которая примёрзла ко льду реки Нара. Инцидент произошёл в Наро-Фоминском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью обратились жители Наро-Фоминска. Гулявшие по парку прохожие увидели дикую утку, крылья которой вмёрзли в ледовую корку водоёма. Птица находилась в 15 метрах от берега среди сородичей и не шевелилась, поскольку не могла самостоятельно выбраться из западни
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы подобрались к утке с помощью трёхколенной лестницы. Птицу освободили за несколько минут аккуратными постукиваниями молотком по льду вокруг неё. Водоплавающая не пострадала», – рассказал старший смены Александр Ламочкин.
По его словам, оказавшись на свободе, птица улетела в свою стаю.

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#московская область
#подмосковье
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Тело голого мужчины в луже крови обнаружили у входа в магазин в Красноярске
04 января 2024, 17:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело голого мужчины в луже крови обнаружили около входа в рыбный магазин в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал.
Отмечается, что сотрудница магазина «Хозяин Камчатки» утром пришла на работу и обнаружила около входа мужчину без одежды, лежащего в луже крови. Она сразу же вызвала полицию.

Удалось выяснить, что умершим оказался 30-летний Владимир Е. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти мужчины.

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#смерть
#происшествие
#полиция
#красноярский край
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В дома на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции вернули электричество
04 января 2024, 15:19

Фото: Istockphoto / puhimec

Энергоснабжение многоквартирных жилых домов на северо-востоке Москвы удалось восстановить. Электричество большей части жильцов вернули в течение полутора часов по резервным схемам, сообщили ТАСС в пресс-центре Мосэнергосбыта.
Ранее сообщалось, что потребители районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное остались утром без света и отопления из-за пожара на трансформаторной подстанции. Специалисты начали переключать потребителей на резервную схему энергоснабжения.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии и о привлечении к работам всех городских служб. По словам градоначальника, жильцам затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.

По данным РИА Новости, эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве не потребовалась. ЧП на подстанции также не повлияло на работу ближайших станций подземки.

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#электричество
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#отопление
#москва
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#дома
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Девушка сломала позвоночник после падения у гостиницы «Космос» в Москве
04 января 2024, 15:08

Фото: iStock/DarthArt

Москвичку госпитализировали с переломом позвоночника после падения с пандуса около гостиницы «Космос» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 30-летняя Александра прогуливалась с приятелем Павлом. Завершить вечер они захотели в номере гостиницы «Космос», однако в ней отсутствовали свободные номера.

Молодые люди вышли на улицу, повздорили и разошлись. Александра прошла несколько метров, потеряла равновесие и упала с пандуса. Самостоятельно подняться она не смогла. К ней на помощь поспешили охранники гостиницы, которые вызвали скорую.

Девушку госпитализировали с переломом позвоночника.

Сотрудники полиции занимаются выяснением всех деталей произошедшего.

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#происшествие
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#москва
#травма
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Пассажирский поезд пять часов стоит в поле под Челябинском из-за поломки
04 января 2024, 14:51

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Пассажирский поезд уже пять часов стоит на морозе в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поезд, следующий по маршруту Адлер – Нижневартовск внезапно остановился в поле под Челябинском. Причиной аварийной остановки стали неполадки с колёсной парой.

При этом, ранее, во время остановки в Челябинске, сотрудникам уже приходилось столкнуться с поломкой, поэтому пришлось менять подшипник.

Отмечается, что из-за поломки состава на участке возникла пробка, в которой также застряли пригородная электричка и поезд дальнего следования.

Один из пассажиров сообщил, что состав стоит в поле на морозе уже пять часов. Запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчиваются.

Уточняется, что в поезде отсутствует вагон-ресторан, а у проводников есть только лёгкие перекусы, такие как орешки и вафли.

Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд.

Начальник поезда сообщил, что попытка самостоятельно устранить поломку не увенчалась успехом, поэтому требуется помощь инженерного поезда. В настоящее время неизвестно, сколько ещё поезд будет стоять без движения.

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#поезд
#челябинск
#помощь
#остановки
#авария
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Подмосковные автоинспекторы вернули хозяевам сбежавшего пса
04 января 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / ulkas

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции вернули семье потерявшегося джек-рассел-терьера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Испуганную собаку заметили инспекторы батальона ДПС во время патрулирования на участке автодороги М-4 «Дон» у деревни Колтово. Пёс метался по проезжей части.
«Стражи порядка подъехали к животному и вышли из автомобиля. Собака явно обрадовалась полицейским, подбежала к ним и запрыгнула в патрульную машину» – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.
Правоохранители привезли пса в отделение, согрели, накормили и разместили объявление о найденном джек-расселе в соцсетях. Через некоторое время на него откликнулась хозяйка пса.

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#собака
#госавтоинспекция
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#подмосковье
#московская область
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В Твери школьница умерла при странных обстоятельствах в гостях у сверстника
04 января 2024, 14:20

Фото: istockphoto/andriano_cz

В Твери 15-летняя девочка скончалась при загадочных обстоятельствах.
РЕН Тв пишет, что 2 января девочка пришла в гости к ровеснику в квартиру на бульваре Гусева. Возможно, она могла отравиться неизвестным веществом.

«Медики обнаружили в квартире восьмиклассницу без признаков жизни. Девочке не смогли помочь, она умерла», –заявил собеседник.
Погибшая девочка умерла в квартире своего 15-летнего друга. Она приехала к нему в гости из Вышнего Волочка. Труп школьницы направили на судмедэкспертизу. Из квартиры изъяли сумку с медикаментами и телефоны подростков.

По факту смерти девочки проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.

SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно. Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.

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#школьники
#дети
#смерть
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