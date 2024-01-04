В Нижнем Новгороде мужчина сжёг машину, пытаясь отогреть замёрзший двигатель горелкой

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В Нижнем Новгороде мужчина пытался отогреть замёрзший двигатель своего автомобиля паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что водитель не смог самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль, поэтому вызвал пожарных. Когда они прибыли на место, моторных отсек уже практически выгорел.
В результате пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 1 кв.м. Но автомобиль настолько сильно был повреждён, что уже не подлежит восстановлению.
Также уточняется, что у водителя не было огнетушителя, который по правилам всегда должен храниться в автомобиле. Из-за этого у него возникли проблемы с оперативным тушением огня.
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В результате пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 1 кв.м. Но автомобиль настолько сильно был повреждён, что уже не подлежит восстановлению.
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Анастасия Чинкова