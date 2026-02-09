В Петербурге владелец Geely отсудил с автодилера 45 млн за неработающую зарядку
Житель Санкт-Петербурга через суд взыскал с автодилера около 45 миллионов рублей после покупки кроссовера Geely Tugella с дефектами. Поводом для разбирательства стала в том числе неработающая беспроводная зарядка, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, в 2023 году покупатель по имени Денис приобрел автомобиль за 3,3 миллиона рублей с гарантией. Позже он обнаружил ряд неисправностей, включая проблемы с ремнем безопасности, посторонние звуки в подвеске и сбои в работе зарядного устройства.
Мужчина обратился в автосалон с требованием устранить недостатки, однако ремонт в установленные сроки не выполнили, а вернуть деньги дилер отказался. После этого владелец машины подал иск в суд.
В итоговую сумму взыскания вошли стоимость автомобиля, разница между ценой на момент покупки и текущей, неустойка за задержку возврата средств и потребительский штраф. Автодилер заплатил мужчине 45 миллионов рублей. Как утверждает Денис, после решения суда представитель автосалона начал угрожать ему возбуждением уголовного дела о мошенничестве.
