В Петербурге владелец Geely отсудил с автодилера 45 млн за неработающую зарядку

09 февраля 2026, 17:54

Фото: iStock/igoriss

Житель Санкт-Петербурга через суд взыскал с автодилера около 45 миллионов рублей после покупки кроссовера Geely Tugella с дефектами. Поводом для разбирательства стала в том числе неработающая беспроводная зарядка, сообщает Telegram-канал Mash.