Китайские родители начали копировать поведение детей ради воспитания

20 февраля 2026, 18:39

Фото: iStock/Dima Berlin

В Китае среди молодых родителей набирает популярность новый подход к воспитанию — так называемое «обратное воспитание». Его суть в том, что взрослые иногда копируют поведение ребёнка или позволяют ему столкнуться с последствиями собственных решений, чтобы выстроить более равный диалог.