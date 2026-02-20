Китайские родители начали копировать поведение детей ради воспитания
В Китае среди молодых родителей набирает популярность новый подход к воспитанию — так называемое «обратное воспитание». Его суть в том, что взрослые иногда копируют поведение ребёнка или позволяют ему столкнуться с последствиями собственных решений, чтобы выстроить более равный диалог.
Как пишет South China Morning Post, тренд получил распространение после случая в 2022 году в провинции Хэйлунцзян. Тогда мать разрешила трёхлетней дочери выйти зимой на улицу в тонком платье принцессы, чтобы та сама поняла, что на холоде нужна тёплая одежда.
Со временем выделили три основных метода. Первый — смена ролей, когда родители демонстрируют уязвимость, чтобы развить у ребёнка ответственность. Второй — «проживание последствий»: детям позволяют испытать результат своего выбора. Так, восьмилетнему мальчику, решившему стать киберспортсменом, предложили играть по 16 часов в день — через три дня он отказался от идеи. Третий — «зеркальная реакция», когда взрослые копируют истерику ребёнка, чтобы показать ему его поведение со стороны.
Психологи отмечают, что метод эффективнее работает с маленькими детьми. С возрастом одного опыта недостаточно — требуется больше объяснений и обсуждений.
