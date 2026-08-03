Китайские учёные хотят взрывать астероиды изнутри с помощью ядерной бомбы
В Китае разрабатывают способ уничтожать крупные астероиды с помощью ядерных зарядов. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Группа учёных из Пекинского института ракетной техники предлагает двухэтапный метод. Сначала металлический зонд врезается в космическое тело и пробивает в нём глубокую шахту, а затем второй беспилотный аппарат сбрасывает в это отверстие ядерную бомбу. По расчётам исследователей, взрыв мощностью три мегатонны способен полностью разрушить астероид диаметром около ста метров.
Если заложить заряд на глубине тридцати метров, эффект возрастает втрое — изменение скорости объекта становится значительно более ощутимым, что делает такой подход намного эффективнее простого поверхностного взрыва.
Китайская идея напоминает сюжет голливудского блокбастера «Армагеддон», но в отличие от фильма, все операции предполагается выполнять полностью автоматическими аппаратами. Учёные считают, что их метод технически проще и надёжнее, чем попытка просто нацелить бомбу на летящий к Земле астероид.
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