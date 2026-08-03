В Нью-Йорке голый американец сиганул с Бруклинского моста, используя сумку как парашют
В Нью-Йорке мужчина в обнажённом виде прыгнул с Бруклинского моста и остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры инцидента.
Согласно материалу, 44-летний горожанин, находившийся в невменяемом состоянии, забрался на готическую колонну одного из символов города. Очевидцы рассказали в соцсетях, что он вёл странные диалоги сам с собой, что-то неразборчиво выкрикивал и устанавливал наверху непонятные флажки.
Когда представители правоохранительных органов попросили мужчину спуститься, тот полностью разделся и сиганул вниз, прихватив с собой курьерскую сумку, которая на мгновение сработала как импровизированный парашют. Упавшего в воды Ист-Ривер «прыгуна» быстро подняли на борт спасательного катера. Мужчину оперативно госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке туристу внезапно стало плохо во время прохождения маршрута, и для его эвакуации уже вылетел вертолёт. Инцидент произошёл на отрезке пути между экструзией Верблюд и Авачинским приютом.
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