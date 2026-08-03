В Нью-Йорке голый американец сиганул с Бруклинского моста, используя сумку как парашют

03 августа 2026, 07:08

SHOT: В Нью-Йорке обнажённый американец спрыгнул с Бруклинского моста и выжил

Фото: iStock/Sean Pavone

В Нью-Йорке мужчина в обнажённом виде прыгнул с Бруклинского моста и остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры инцидента.