Онищенко назвал день недели, в который не стоит сильно нагружать школьников
С рекомендацией исключить контрольные работы из школьного расписания по четвергам выступил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в этот день у детей заметно падает работоспособность.
В беседе с РИА Новости эксперт подчеркнул, что позиция базируется на научных данных о недельных биоритмах учащихся. Онищенко неоднократно настаивал на том, что в четверг не следует включать в расписание сложные дисциплины — в частности, математику, а также проводить проверочные и контрольные работы.
По наблюдениям специалиста, наибольшая продуктивность у школьников наблюдается в начале недели — с понедельника по среду. Именно поэтому, как отметил Онищенко, при составлении учебных расписаний важно учитывать эти физиологические особенности детей.
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