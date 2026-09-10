Онищенко назвал день недели, в который не стоит сильно нагружать школьников

10 сентября 2026, 04:55

Академик Онищенко призвал не проводить контрольные работы в школах по четвергам

Фото: медиасток.рф

С рекомендацией исключить контрольные работы из школьного расписания по четвергам выступил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в этот день у детей заметно падает работоспособность.