Китайский мальчик, которого Путин поцеловал лоб, выразил желание снова встретиться с ним

03 августа 2025, 13:50

Китаец Пэн Пай, которого Путин поцеловал в лоб, хочет встретиться с ним снова

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Мальчик из Китая по имени Пэн Пай, которого президент России Владимир Путин в 2000 году поцеловал в лоб, выразил желание вновь встретиться с российским лидером, сообщает South China Morning Post.







«Я с нетерпением жду возможности снова встретиться с ним, выразить ему свое уважение и поделиться историей своего роста», — признался мужчина.