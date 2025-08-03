Китайский мальчик, которого Путин поцеловал лоб, выразил желание снова встретиться с ним
Китаец Пэн Пай, которого Путин поцеловал в лоб, хочет встретиться с ним снова
Мальчик из Китая по имени Пэн Пай, которого президент России Владимир Путин в 2000 году поцеловал в лоб, выразил желание вновь встретиться с российским лидером, сообщает South China Morning Post.
«Я с нетерпением жду возможности снова встретиться с ним, выразить ему свое уважение и поделиться историей своего роста», — признался мужчина.Пэн Пай рассказал, что после встречи с Путиным начал интересоваться российской культурой и историей, а также выучил русский язык. Он получил образование в Москве, где изучал мостостроение и тоннелестроение, а в 2013 году вернулся в Китай с дипломом и возглавил инженерный отдел крупной строительной компании.
Он также отметил, что встреча с Путиным может состояться во время возможного визита российского президента в Пекин в сентябре на военный парад.