Россия ответила на угрозы Трампа маневром с Китаем
Sohu: Россия с помощью Китая нанесла мощный и болезненный удар США
Пока президент США Дональд Трамп «размахивал дубиной», пытаясь запугать РФ и КНР, Москва и Пекин нанесли Вашингтону тайный, но сильный удар. Об этом сообщает китайский портал Sohu.
Авторы материала указывают, что Россия в последнее время нарастила экспорт меди в Китай, не афишируя это. Американский лидер попал в ловушку, расставленную Пекином и Москвой, говорится в статье.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки меди из РФ в КНР выросли на 81%. Соответственно, Китай, нарастив закупки российской меди, значительно сократил импорт американской.
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