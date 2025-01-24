Китайский Новый год 2025: какого числа, как отмечают, традиции и история

Китайский Новый год, известный также как Праздник Весны, — это один из самых значимых и ярких праздников. Этот торжественный период наполнен особыми традициями и яркими фестивалями. Подготовка к китайскому Новому году начинается за несколько недель до праздника, и само празднование может длиться более двух недель. Завершаются торжества Праздником фонарей, который считается одним из самых ярких и красочных в Китае. «Радио 1» расскажет об истории праздника и том, как его отмечают во всём в Китае и мире.