Китайский Новый год 2025: какого числа, как отмечают, традиции и история

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Китайский Новый год, известный также как Праздник Весны, — это один из самых значимых и ярких праздников. Этот торжественный период наполнен особыми традициями и яркими фестивалями. Подготовка к китайскому Новому году начинается за несколько недель до праздника, и само празднование может длиться более двух недель. Завершаются торжества Праздником фонарей, который считается одним из самых ярких и красочных в Китае. «Радио 1» расскажет об истории праздника и том, как его отмечают во всём в Китае и мире.
Что такое китайский Новый год
Китайский Новый год, известный как Чуньцзе, является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. В китайской культуре он также известен как Лунный Новый год, Весенний фестиваль или Праздник весны.
Праздник знаменует начало нового года согласно традиционному китайскому лунно-солнечному календарю.
Когда отмечается китайский Новый год в 2025 году
Новый год по восточному календарю не имеет определённой даты, каждый год праздник отмечается в разные дни в период с 21 января по 21 февраля.
Второе новолуние после зимнего солнцестояния произойдёт 29 января 2025 года. Эта дата станет началом Нового года по восточному календарю.
Примечательно, что в Китае будут встречать не 2025 год, а 4722-й.
Как появился китайский Новый год
Китайский Новый год — один из старейших праздников в мире. Согласно легенде, его основал китайский император, который занял трон более 4000 лет назад. Он собрал своих советников, чтобы они поклонились небу и земле, и с тех пор этот день стал считаться началом первого лунного месяца в китайском календаре. Когда Китай перешёл на григорианский календарь, китайский Новый год стал называться Праздником весны. В этом названии заключён глубокий смысл: несмотря на холода, люди уже приветствуют весну и связанные с ней надежды на новые начинания.
Однако есть и мифологическая версия образования праздника. Легенда гласит, что злой дух Нянь ежегодно приходил в деревни, чтобы уничтожать урожай, животных и дома.
Местные жители обнаружили, что Нянь боится красного цвета, громких звуков и яркого света. Чтобы защитить себя, они начали украшать дома красными лентами, развешивать фонари, зажигать фейерверки и громко хлопать в барабаны. Эти традиции отпугнули чудовище, и люди стали ежегодно повторять ритуалы в канун Нового года, чтобы обезопасить себя. Так мифологическая борьба с Нянем легла в основу праздника.
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Сколько длится китайский Новый год
Продолжительность праздника составляет 15 дней: в первый день отмечается Новый год, а затем в течение следующих 14 дней в городах проходят народные гулянья. Однако официальные выходные в КНР длятся всего неделю.
Кроме того, Новый год в Китае также является праздником весны, поскольку считается, что в это время природа пробуждается после зимнего периода.
Почему в Китае живут по лунному календарю
В Китае традиционно используется лунно-солнечный календарь, потому что он исторически был связан с сельским хозяйством и помогал точно определять сезоны для посева и сбора урожая. Календарь также определяет даты традиционных праздников, таких как китайский Новый год.
Несмотря на то, что для повседневных дел используется григорианский календарь, лунно-солнечный календарь сохраняет свою важность для праздников и обрядов, отражая глубокое уважение к природе и культурным традициям.
Как отмечают китайский Новый год в Китае и в мире
Китайский Новый год — это яркое и грандиозное событие, которое отмечается не только в Китае, но и во многих странах с китайской диаспорой.
В Китае праздник начинается с тщательной подготовки: люди убирают дома, чтобы избавиться от старого и встретить новый год с чистотой и порядком. Дома украшаются красными фонариками, вырезками и надписями, которые символизируют удачу и защиту от злых духов. В канун Нового года китайцы собираются с семьей за праздничным ужином, на котором подают традиционные блюда. В полночь запускаются фейерверки, которые, по верованиям, отпугивают злых духов и приносят счастье.
Особое внимание уделяется красным конвертам с деньгами — хунбао, которые старшие члены семьи дарят младшим, желая им удачи и благополучия.
Танцы драконов и львов на улицах — это неотъемлемая часть праздника, которые сопровождаются шумной музыкой и фейерверками, создавая атмосферу веселья и радости.
В странах с китайской диаспорой — например, в Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде и США — также проходят масштабные празднования. Здесь устраиваются парады, уличные фестивали и культурные мероприятия, отражающие местные традиции и обычаи. В Сингапуре и Малайзии, например, проводят Парад Чингай, а в Вьетнаме отмечают Тет — вьетнамский Новый год, который имеет свои особенности, но также базируется на лунном календаре.
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Что такое хунбао и почему его дарят на китайский Новый год
Хунбао — это красный конверт, в который традиционно кладут деньги. Его дарят на разные праздники. Особенно популярна эта традиция на китайский Новый год, когда взрослые дают деньги детям или молодоженам, чтобы пожелать удачи и процветания.
Красный цвет конверта символизирует удачу и защиту от злых духов, а сам подарок выражает пожелание счастья и благополучия на весь год. Такой жест означает, что даритель делится своей удачей с получателем, надеясь, что она принесет ему счастье и достаток.
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Дайана Хусинова