Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать

Мц. Татьяна (фото: patriarchia.ru)
Татьянин день — один из самых известных и любимых православных праздников в России, который отмечается 25 января. Он приобрёл широкую популярность благодаря тому, что в этот день поздравляют не только всех Татьян, но и отмечают День российского студенчества. О происхождении праздника, его истории и традициях расскажет «Радио 1».
Как появился Татьянин день
Татьянин день имеет давнюю историю. Изначально он был посвящён святой мученице Татьяне, жившей в III веке. Однако особую значимость праздник приобрёл в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.
Дата 25 января была выбрана не случайно: один из основателей университета Иван Шувалов приурочил это событие к дню именин своей матери Татьяны. С тех пор Татьянин день стал не только церковным, но и светским праздником.
Мученица Татьяна Римская
Святая мученица Татиана жила в Риме в III веке. Она была благочестивой женщиной, которая решила посвятить свою жизнь служению христианской церкви, став диакониссой и получив право проповедовать Евангелие. Татьяна активно помогала бедным и ухаживала за больными.
Когда в Риме начались гонения на христиан, Татиане предложили принести жертву языческим богам. Однако, по преданию, она так сильно молилась, благодаря чему разрушились храмы богов Аполлона и Дианы, а идол Зевса упал. Христианку подвергли пыткам и казнили вместе с её отцом.
Через девять лет после её смерти Татьяна была причислена к лику святых. Католическая церковь отмечает день её памяти 12 января, а православная — 25 января. Разница в датах объясняется тем, что католики используют григорианский календарь, а православные — юлианский.
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Почему Татьянин день стал Днём студента
В России Татьянин день стал символом студенчества с момента основания Московского университета в 1755 году.
Основателями и главными вдохновителями Московского университета, который впоследствии стал одним из самых известных учебных заведений мира, были два выдающихся деятеля XVIII века: ученый Михаил Ломоносов и меценат, близкий к императрице, генерал-адъютант Иван Шувалов. Создание этого университета стало важным шагом в развитии образования в России и ознаменовало начало новой эры в истории страны.
В 2005 году 25 января праздник был официально признан Днём студента в России. С тех пор студенты стали считать Святую своей покровительницей и молиться ей о помощи в учебе и удаче на экзаменах, особенно в конце зимней сессии.
Фото: istockphoto / smolaw11
Традиции на Татьянин день
В царские времена Татьянин день начинался с посещения храма, где проводился молебен. В этот день студенты обращались к святой Татьяне с просьбами о помощи в учебе, любви и материальном благополучии, чтобы обеспечить возможность оплачивать свои нужды и продолжать обучение.
После церковной части праздника начиналась светская программа: студенты слушали поздравления ректора и садились за праздничные столы.
В дореволюционной России Татьянин день всегда отмечался с размахом. Студенты в этот день могли позволить себе многое — даже полицейские и квартальные обычно не вмешивались, если кто-то немного перебрал с алкоголем.
«Выпили всё, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла», — вспоминал писатель Антон Чехов.
Как отмечают Татьянин день и День студента
В разных университетах, институтах и академиях есть свои традиции празднования Дня студента. Учащиеся активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах, отмечают окончание зимней сессии и начало каникул, настраиваясь на второй семестр. Праздничное настроение поддерживают и местные власти, организуя концерты, ярмарки и спортивные мероприятия. В свою очередь, университеты устраивают студенческие балы, проводят викторины и спортивные состязания.
Особенно масштабно этот праздник отмечается в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 1855 году, когда университет отметил свой столетний юбилей, МГУ собрал большое количество своих выпускников. С тех пор многие из них возвращаются в университет на Татьянин день, чтобы отметить праздник.
Особенностью праздника в МГУ является традиция варить медовуху по старинному монастырскому рецепту за 40 дней до 25 января, а затем ректор лично разливает напиток по кружкам для студентов.
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Дайана Хусинова