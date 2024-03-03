«Китайский шок»: Мир ожидает очередной крупный наплыв китайских товаров

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КНР вновь приступила к наращиванию производственных мощностей, поэтому мир вскоре столкнётся с наплывом товаров из Китай, об этом пишет Wall Street Journal.
«В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны», — сообщили в издании.
Как уточнили в WSJ, сейчас Китай производит гораздо больше товаров, чем необходимо внутреннему рынку, именно поэтому их продукция будет массово проникать на международную арену.
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