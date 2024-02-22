Китай призвал к поиску решения кризиса на Украине и конфликта в Газе

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Китай призвал к справедливому и разумному решению украинского кризиса и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Об этом заявил министр иностранных дел Китая и член Политбюро ЦК КПК Ван И в интервью китайским СМИ после участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и посещения Испании и Франции.
«Я представил позицию и предложения Китая всем сторонам, подчеркнув необходимость придерживаться идеи политического урегулирования, не отказываться от усилий по <...> продвижению переговоров, а также активно искать справедливые и разумные решения для предотвращения более серьезных последствий», – цитирует китайского министра агентство Xinhua.
По словам Ван И, длительный, сложный и эскалационный кризис на Украине «не отвечает общим интересам международного сообщества». Он добавил, что, как показывает исторический опыт, окончание любого конфликта – возвращение за стол переговоров.
«Мы считаем, что политическое решение – это единственный выход", – отметил политик.
«Наиболее заметным ощущением является то, что, хотя ситуация все еще неясна и противоречия все еще заметны, консенсус всех сторон растет, готовность к сотрудничеству растет», – заявил он.
«Пока еще есть проблеск надежды на мир, мы не должны отказываться от наших усилий по содействию миру», – сказал Ван И.
Министр добавил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в восстановлении мира и содействовать созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого режима европейской безопасности.
Читайте также:
Китай не продаёт оружие ни одной из сторон украинского конфликта
Китай обратил внимание на позицию Москвы по поводу размещения оружия в космосе
Китай больше не является основным поставщиком товаров в США
Александр Климов