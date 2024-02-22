Китай призвал к поиску решения кризиса на Украине и конфликта в Газе

Китай призвал к справедливому и разумному решению украинского кризиса и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Об этом заявил министр иностранных дел Китая и член Политбюро ЦК КПК Ван И в интервью китайским СМИ после участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и посещения Испании и Франции.