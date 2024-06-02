Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны

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Посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что китайские специалисты признали успех запуска миссии Chang'e-6, в рамках которой планируется собрать образцы грунты с обратной стороны Луны и доставить их на Землю впервые в истории.
Ранее, в начале мая, ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станций Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Целью миссии было предоставить образцы реголита весом до двух килограммов.
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Александр Климов