Немецкие учёные обнаружили на Луне аномальное магнитное вещество

Как пишет журнал Geophysical Research – Planets, объект Рейнер Гамма долгое время ошибочно считался очередным лунным кратером, и лишь недавние исследования помогли установить, что это след своеобразного солнечного вихря. Он практически плоский, а по окраинам плато Oceanus Procellarum, в пределах которого находится «солнцеворот», расположено обилие валунов разной формы. Установлено, что лунные вихри, подобные Рейнеру Гамме, связаны с карманами магнитной породы, которые отклоняют частицы солнечного ветра.Учёные из Германии с помощью телескопов дальнего спектра и луноходов изучили тысячи камней, обрамляющих лунную долину, и нашли один из них, который отражает свет совсем не так, как остальные. Вещество, из которого состоит валун, пока не изучено, а слой пыли на нём такой же, как и на окружающих камнях, так что он не может служить причиной искажения светового поля. Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса планирует отправить лунный посадочный модуль к Рейнеру Гамме в нынешнем году для подробного изучения этих магнитных аномалий.Читайте также:Японский лунный модуль SLIM впервые совершил успешную посадку на ЛунуАмериканский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к ЛунеВ России разработали новую платформу для спутников