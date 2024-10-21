Китайским мужчинам предложили жениться на россиянках из-за проблем с демографией

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Из-за серьёзных демографических проблем в Китае местные мужчины могут искать себе жён в других странах, в том числе в России. Об этом заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, слова которого приводит издание South China Morning Post.
Отмечается, что в настоящее время Китай сталкивается с серьёзными демографическими проблемами, в том числе с гендерным дисбалансом и старением населения. Это связано с внедрённой в конце 1970-х годов политикой «одна семья – один ребёнок». В рамках этой программы семьям в городах разрешалось иметь только одного ребёнка, а в мелких населённых пунктах – двух, но только при условии, что первый ребёнок – девочка. По результатам переписи населения 2020 года в стране численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.
Чтобы решить эту проблему Чанфа предложил китайским мужчинам заключать браки с иностранными женщинами. В частности, он предложил рассмотреть девушек из России, Вьетнама, Камбоджи и Пакистана.
Читайте также:
«Демографическая черная дыра»: Ракша раскрыл влияние мигрантов на уровень рождаемости, Маск предрек конец цивилизации
Сенатор Широков: Строительство «однушек» снижает рождаемость в стране
«Не предотвратили худший сценарий»: демограф заявил, что власти знали о скорой катастрофе
Анастасия Чинкова