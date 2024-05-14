«Не предотвратили худший сценарий»: демограф заявил, что власти знали о скорой катастрофе

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Исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что в России будет снижаться число женщин репродуктивного возраста.
Об этом стало известно ещё 15 лет назад, а может и раньше, заявил в беседе с «Радио 1» директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко.
Он рассказал, что в конце 1970-х – начале 1980-х советское правительство предпринимало действия для повышения рождаемости. Тогда действительно удалось решить проблему – в стране начался так называемый «беби-бум». После распада страны рождаемость резко снизилась.
Ткаченко подчеркнул, что Голикова, которая занималась социальными вопросами, включая демографию, видела представленный доклад и знала о способах изменения ситуации.
Говоря о мерах по борьбе со снижением числа женщин репродуктивного возраста, демограф в первую очередь указал на уже написанные, но не принятые законопроекты о семьях, включая многодетные. В настоящее время, по его словам, в России отсутствуют рабочие программы, которые действительно бы могли изменить ситуацию.
Также он призвал запретить аборты, поскольку это закономерно приведёт к росту рождаемости.
Одной из причин снижения числа женщин репродуктивного возраста Ткаченко назвал травматичные первые роды. Женщины получают травмы, которых можно было избежать, после чего рассказывают об этом своим подругам и знакомым, которые в свою очередь уже отказываются от рождения детей.
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Он рассказал, что в конце 1970-х – начале 1980-х советское правительство предпринимало действия для повышения рождаемости. Тогда действительно удалось решить проблему – в стране начался так называемый «беби-бум». После распада страны рождаемость резко снизилась.
«Дети «беби-бума» были как раз теми женщинами, которые до последнего времени активно рожали, их было много. Теперь это поколение стареет, а на его место приходит то малочисленное количество женщин, которые были рождены в 90-х, во время спада рождаемости. То есть, в конце 90-х уже было понятно, что в середине 20-х будет резкое снижение числа женщин, которые будут рожать», – объяснил Ткаченко.Также он рассказал, что в 2013 году был написан доклад «Через 10 лет будет поздно», который представили чиновникам. Над ним работала группа демографов, включая Ткаченко, которая подробно рассказала о том, что по истечении 10 лет, если не будут приняты необходимые меры, ситуация с демографией в стране станет уже непоправимой. В результате, реализовался худший сценарий по этому докладу.
Ткаченко подчеркнул, что Голикова, которая занималась социальными вопросами, включая демографию, видела представленный доклад и знала о способах изменения ситуации.
Говоря о мерах по борьбе со снижением числа женщин репродуктивного возраста, демограф в первую очередь указал на уже написанные, но не принятые законопроекты о семьях, включая многодетные. В настоящее время, по его словам, в России отсутствуют рабочие программы, которые действительно бы могли изменить ситуацию.
Также он призвал запретить аборты, поскольку это закономерно приведёт к росту рождаемости.
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Одной из причин снижения числа женщин репродуктивного возраста Ткаченко назвал травматичные первые роды. Женщины получают травмы, которых можно было избежать, после чего рассказывают об этом своим подругам и знакомым, которые в свою очередь уже отказываются от рождения детей.
«На самом деле, сделать первые роды комфортными легко. Я этой темой занимался лет 15 назад и знаю, что хорошие и недорогие технологии уже давно есть. Предложения были разработаны ещё в конце 00-х, но этим никто не занимался», – пояснил Ткаченко.Кроме того, специалист затронул тему жилья. В настоящее время выделяемые государством средства идут не напрямую семьям, а банкам и застройщикам. Необходимо изменить эту систему, призвал эксперт, чтобы семьи могли иметь на руках деньги и уже самостоятельно выбирать подходящую для себя квартиру.
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Анастасия Чинкова