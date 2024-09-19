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Сенатор Широков: Строительство «однушек» снижает рождаемость в стране

19 сентября 2024, 15:29
Фото: istockphoto/simpson33

Фото: istockphoto/simpson33

Однокомнатные квартиры не приспособлены для расширения семьи. Поэтому их превалирующее положение на рынке недвижимости снижает демографические показатели в стране.
Такое мнение в разговоре с изданием «Подъём» высказал член Совета Федерации Анатолий Широков. Он считает, что, проектируя и строя многоэтажные дома с большинством квартир всего с одной жилой комнатой, мы сами программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, для рождения детей на ближайшие десятилетия.

Сенатор считает, что для преодоления демографического кризиса в стране должен использоваться комплексный подход к решению проблемы, одним из элементов которого является жилой фонд.



«Я не предлагаю волшебную таблетку, которая разом решит все проблемы с демографией», — подчеркнул Широков.

Другим элементом системы преодоления кризиса должны стать способы государственной поддержки, предоставление гражданам возможности приобретать более комфортабельное жильё, заключил сенатор.

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Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья
19 сентября 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Кандидатуру ранее предложил губернатор Андрей Воробьёв.
«Людмила Сергеевна уже более 20 лет работает в Московской области. У неё есть опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика и цифровизация. В сфере образования и здравоохранения в Московской области реализуется много проектов в части строительства и ремонта учреждений. Есть большой запрос на использование цифровых технологий по этим направлениям», – сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пожелал Болатаевой успехов на новом посту.
«Губернатор поставил задачу координировать ещё один очень важный и непростой блок – образование. Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы у ребёнка был хороший учитель, чтобы в школе давались все необходимые знания, чтобы там было безопасно, было вкусное и разнообразное питание. Всё это предусматривает выполнение трёх основных задач. Это кадры, содержание и условия образования. В этих направлениях будем активно работать», – пообещала Болатаева.
Людмила Сергеевна Болатаева в разные годы работала в Министерстве образования Московской области. С 2021 по 2024 возглавляла Министерство социального развития региона. В марте 2024-го стала первым зампредом правительства Подмосковья.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#вице-губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Клименко призвал не бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 16:08

Фото: iStock/Marina Demeshko

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.
Это, по его словам, многократно снижает вероятность теоретически возможных возгораний и взрывов техники.

«Все производители аккумуляторных устройств везде встраивают специальные средства для контроля за аккумуляторами. На эту тему в государствах очень сильный контроль. История, которая произошла в Ливане, связана исключительно с тем, что это была специальная партия устройств, которую делали на специальной территории, где нет контроля. То есть взрывать устройства возможно, но для этого нужно очень много условий», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

А директор компании, занимающейся обеспечением экономической безопасности бизнеса, Игорь Бедеров допустил, что причиной происшествия в Ливане могли стать микросхемы, которые могли быть встроены в пейджеры.

«В пейджерах не было аккумуляторов. Там были обычные щелочные батарейки, риск подрыва которых минимален. Пейджинговое устройство невозможно взломать, как компьютер или смартфон. Я допускаю, что в устройство была встроена микросхема, которая инициировала электрический заряд, идущий ранее на вибромоторчик или лампочку, и смогла воспламенить содержащееся в плате взрывчатое вещество», — прояснил в беседе с «Известями» Бедеров.

Ранее физик и военный специалист Александр Широкорад заявлял, что взрыв любого смартфона или компьютера на примере взрывов пейджеров в Ливане в теории возможен.

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#техника
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#смартфон
#происшествия
#ливан
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В Солнечногорске открыли новый детский игровой комплекс
19 сентября 2024, 15:58

Фото: Валентина Максимова

Современный детский игровой комплекс открыли во дворе домов №№2, 3 и 5 в солнечногорском микрорайоне Рецкино, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
В честь открытия площадки был организован праздник, его провели сотрудники ДК «Выстрел». Для детей устроили игры и дискотеку.

Впечатлениями от новой площадки поделилась одна из мам — местная жительница Екатерина Шумова.

«Раньше здесь была детская площадка, но уже изношенная. Мы не ожидали и были приятно удивлены, когда увидели, что стали строить новую. Площадка стала в два раза больше. Очень красивая и качественная», — сказала Екатерина.

Новая площадка выполнена в тематике «Сказочный лес», её площадь составляет 450 квадратных метров. Здесь есть различные игровые элементы, большая песочница, а также спортивная зона с тренажёрами для воркаута.

Всего в текущем году в округе Солнечногорск модернизируют 13 детских площадок.

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#детская площадка
#солнечногорск
#благоустройство
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Общественные инспекторы Подмосковья подвели итоги проверок состояния площадок «Мегабак»
19 сентября 2024, 15:55

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Общественные инспекторы провели комплексную проверку площадок «Мегабак» в Московской области, обследовав более 60 объектов за летний сезон, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Они оценивали следующие параметры:
  • Санитарное состояние контейнеров;
  • Наличие крыши и ограждения;
  • Единообразие оформления;
  • Эффективность навигационных указателей;график вывоза отходов;
  • Уровень заполнения контейнеров;
  • Наличие системы видеонаблюдения;
  • Наличие парковочных зон;
  • Качество дорожного покрытия вокруг объекта;
  • Соответствие цветовой схеме сортировки.
По результатам проверки был составлен рейтинг городских округов по состоянию площадок «Мегабак».

Лидерами стали:
  1. Балашиха (105 баллов);
  2. Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминский и Пушкинский (97 баллов);
  3. Талдомский (95 баллов).
Инспекции, проведённые общественными инспекторами, позволили выявить проблемы на ранней стадии. В будущем планируется продолжить мониторинг и внедрить новые стандарты для улучшения качества обслуживания и комфорта жителей.

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#рейтинг
#проверки
#мегабак
#инспектор
#московская область
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Кнайсль сообщила, что живет в новом доме в Рязанской области с кошками и утками
19 сентября 2024, 15:54

Фото: istock/kulbabka

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что переехала в свой новый дом в Рязанской области, где живет с утками и кошками. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, это деревянный дом небольшого размера, в котором она счастливо живет с утками, курами, собаками и кошками.

«Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», — сказала она.

Карин Кнайсль заявила, что рядом с деревней есть автобусная остановка и продуктовый магазин. По ее словам, в ее деревне живут приятные люди.

Во время Евразийского женского форума бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, независимо от рода их деятельности.

До этого она предупреждала об опасности третьей мировой войны и призывала к большей рациональности в политике. По ее словам, политики, сидящие в чистых и тёплых кабинетах, совершенно не понимают, что такое война.

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#дом
#мид
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#женщины
#остановка
#люди
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Мособлдума согласовала назначение Маслёнкиной первым зампредом правительства Подмосковья
Мособлдума согласовала назначение Маслёнкиной первым зампредом правительства
19 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы согласовали назначение Наталии Маслёнкиной на должность первого зампреда правительства Подмосковья. Кандидатуру ранее предложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, напомнили в пресс-службе регионального парламента.
«Мы тесно сотрудничаем с Наталией Александровной главным образом в подготовке трёхлетнего бюджета региона. На связи мы постоянно. Но бюджет формируется не в октябре, когда вносится в Мособлдуму, а на протяжении всего года – в ходе встреч с жителями, общения с семьями участков СВО, при проведении приёмов. Наталия Александровна владеет всеми необходимыми знаниями, у неё большой опыт работы в Минфине», – сказал, выступая на заседании, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы находимся в сложной ситуации внешних вызовов и сложного прогнозирования. Важно обеспечить сейчас стабильное существование социального блока, его развитие, ответить на запросы жителей. При этом важно не потерять инвестиционную составляющую и баланс бюджета. Это самая большая задача, которая стоит перед курируемым блоком», – отметила Маслёнкина.
Наталия Маслёнкина окончила Финансовую академию при правительстве России, ей присуждена квалификация «экономист». Работала в Министерстве финансов Московской области. В 2020 году возглавила министерство, в сентябре 2023-го стала заместителем председателя правительства Подмосковья.

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#мособлдума
#наталия маслёнкина
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#андрей воробьёв
#правительство
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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В Рузе снесли старую водонапорную башню
19 сентября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийную водонапорную башню, расположенную рядом с домом №1 по улице Гладышева в Рузе, снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Восемнадцатиметровая водонапорная башня была построена в 60-х годах прошлого века. Башня уже много лет не функционировала и со временем начала разрушаться. Постройка находилась рядом с жилыми домами и представляла угрозу для жителей, а также портила вид района. Администрация Рузского округа обследовала строение и приняла решение о сносе», — говорится в сообщении.
Обветшавшую водонапорную башню снесли в конце лета, сейчас участок полностью освобождён от аварийной постройки и строительного мусора. Информация о том, как будет использована эта территория, не поступала.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#руза
#рузский городской округ
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Подмосковье состоялись учения по устранению последствий массовых отключений электричества
19 сентября 2024, 15:38

Фото: Министерство энергетики Московской области

В Электростали, Подмосковье, под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина состоялись командно-штабные учения по устранению последствий массовых отключений электросетей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В мероприятии участвовали представители различных организаций и учреждений региона, включая МЧС, МВД, администрации городов Электросталь и Богородск, а также руководители энергетических компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Богородская электросеть», «Мосэнергосбыт», «МОС АВС» и жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня с командой Минэнерго МО работали в Электростали. Здесь провели очередную противоаварийную тренировку электросетевого комплекса округа, отработаливзаимодействие по ликвидации последствий массовых отключений электричества, детально разобрали проблемные вопросы. Будем такие мероприятия проводить и дальше», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Согласно сценарию учений, на некоторых энергетических объектах возникли технические проблемы, что привело к отключению электроэнергии для более чем 28 тысяч человек и 84 социально значимых объектов в Электростали и частично в Ногинске (Богородский городской округ).

Для восстановления электроснабжения был создан оперативный штаб, сотрудники которого связались с диспетчерской службой, оценили ситуацию и разработали план совместных действий. В ходе практических занятий проводились работы по быстрому восстановлению нарушенного электроснабжения.

По словам первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети Московский регион» Дмитрия Гвоздева, такие мероприятия направлены на проверку эффективности взаимодействия между различными структурами для предотвращения возможных проблем с обменом информацией и обеспечения готовности к быстрым и грамотным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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#подмосковье
#минэнерго мо
#мчс
#евгений хромушин
#учения
#оперативный штаб
#россети
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Строительство проблемного Дома правосудия в Дмитрове завершат в 2025 году
19 сентября 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Дом правосудия с 13 залами для судебных заседаний возводят на территории Дмитровского городского округа, строительство было начато пятнадцать лет назад, завершить его планируют в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 41%. Рабочие обустраивают фасады, шахты лифтов и внутренние инженерные сети, кладут стены и занимаются отделкой», — говорится в сообщении.
Дом правосудия, представляющий из себя пятиэтажное здание общей площадью около пяти с половиной тысяч квадратных метров, начали строить в 2009 году, но весной 2013 года работы прервались. Возобновить возведение объекта удалось только спустя десять лет — в 2023 году.

В здании предусмотрено восемь залов судебных заседаний для гражданских и административных дел и пять залов для уголовных дел, а также помещения для судей, конвоя, подсудимых и пр.

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#дмитровский городской округ
#суд
#главгосстройнадзор мо
#строительство
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