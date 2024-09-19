Сенатор Широков: Строительство «однушек» снижает рождаемость в стране

Фото: istockphoto/simpson33
Однокомнатные квартиры не приспособлены для расширения семьи. Поэтому их превалирующее положение на рынке недвижимости снижает демографические показатели в стране.
Такое мнение в разговоре с изданием «Подъём» высказал член Совета Федерации Анатолий Широков. Он считает, что, проектируя и строя многоэтажные дома с большинством квартир всего с одной жилой комнатой, мы сами программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, для рождения детей на ближайшие десятилетия.
Сенатор считает, что для преодоления демографического кризиса в стране должен использоваться комплексный подход к решению проблемы, одним из элементов которого является жилой фонд.
Другим элементом системы преодоления кризиса должны стать способы государственной поддержки, предоставление гражданам возможности приобретать более комфортабельное жильё, заключил сенатор.
Читайте также:
Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья
Стало известно, где в России строят самые большие квартиры
В Московской области молодым семьям помогут улучшить жилищные условия
Сенатор считает, что для преодоления демографического кризиса в стране должен использоваться комплексный подход к решению проблемы, одним из элементов которого является жилой фонд.
«Я не предлагаю волшебную таблетку, которая разом решит все проблемы с демографией», — подчеркнул Широков.
Другим элементом системы преодоления кризиса должны стать способы государственной поддержки, предоставление гражданам возможности приобретать более комфортабельное жильё, заключил сенатор.
Читайте также:
Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья
Стало известно, где в России строят самые большие квартиры
В Московской области молодым семьям помогут улучшить жилищные условия
Александр Бойцов