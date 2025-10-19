Китайское шоу беспилотников побило мировой рекорд
В китайском городе Люянь состоялось световое представление с участием 15 947 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих соцсетях сообщил организатор шоу Майкл Ли.
Таким образом, установлен новый мировой рекорд по количеству задействованных дронов в одном представлении. Мероприятие включало в себя впечатляющую хореографию летательных аппаратов, которые создавали в небе различные образы. Зрители могли наблюдать, как беспилотники формировали изображение планеты Земля, красочные композиции из цветов и величественное дерево невероятных размеров.
Кульминацией шоу стало уникальное представление, где виртуальные листья эффектно опадали, сопровождаемые взрывами настоящих фейерверков. Координация такого количества дронов требовала высочайшего уровня технического мастерства и точности в управлении.
