Китайское шоу беспилотников побило мировой рекорд

19 октября 2025, 23:40

В Китае побили мировой рекорд по одновременному запуску беспилотников

Фото: istockphoto / pedphoto36pm

В китайском городе Люянь состоялось световое представление с участием 15 947 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих соцсетях сообщил организатор шоу Майкл Ли.