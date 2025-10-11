Внучка Трампа показала ролик, как играет с дедом в гольф под песню Скриптонита
Внучка президента США Дональда Трампа – 18-летняя Кай Мэдисон – опубликовала в TikTok видео, на котором она играет с дедом в гольф под музыку казахстанского рэпера Скриптонита. Ролик активно набирает популярность в соцсетях.
На представленном РИА Новости видео Кай и Дональд Трамп проводят время на гольф-площадке. После удачного удара Кай закатывает мяч в лунку, и они обмениваются fist bump – лёгким ударом кулаками. Президент при этом комментирует происходящее. Завершается ролик тем, как они уезжают по полю на электрокаре.
Все видео сопровождает фоновая музыка – вступление к треку «Не расслабляйся» Скриптонита (Адиля Жалелова), одного из самых популярных русскоязычных рэперов в СНГ.
Кай Мэдисон – старшая внучка Дональда Трампа. Широкую известность она получила после выступления в поддержку предвыборной кампании деда на Республиканском национальном съезде. Сейчас её TikTok-аккаунт насчитывает более 3,4 миллиона подписчиков.
