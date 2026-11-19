Китаянка 19 лет притворялась мужчиной и выманила у женщины $70 тысяч
Жительница Китая почти два десятилетия водила за нос свою «возлюбленную», выдавая себя за мужчину, и в итоге получила семь лет тюрьмы. Об этом сообщает KPSTV.
История началась в 2006 году. Девушку по фамилии Лю познакомили с человеком по фамилии Чжао, которая представилась мужским именем и умолчала о своем поле. Пара начала встречаться, дело шло к свадьбе — и Лю, по ее собственным словам, даже не догадывалась, что все эти годы ее обманывают.
Деньги Чжао стала просить с 2019 года. Сначала — на лечение больного отца, затем — на услуги мастера фэншуй, якобы спасающего от несчастий, были и просьбы одолжить «до лучших времен». Лю помогала, не зная, что часть средств уходит на азартные игры и аренду жилья.
К июню 2025 года общая сумма превысила 70 тысяч долларов, и тогда Лю пошла в полицию. В ходе разбирательства вскрылось, что ее многолетний возлюбленный — женщина. Чжао подписала соглашение о возврате денег, но слово не сдержала. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы и обязал вернуть Лю всю полученную сумму.
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