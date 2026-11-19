Российская школьница сбежала из дома после того, как мать застала ее с мальчиком
В Перми 12-летняя девочка сбежала из дома и пропала после того, как мать застала ее с мальчиком. Об этом сообщает местное издание 59.RU.
Инцидент произошел 18 ноября. В тот день девочка отправилась на занятия, но вскоре мать проверила ее геопозицию и поняла, что дочь не в школе. Женщина пришла к месту, где та находилась, и увидела ее со знакомым мальчиком.
После этого родительница повела ребенка на уроки, однако по пути девочка сбежала от нее на улице Льва Шатрова. По геолокации женщина выяснила, что та была на остановке на пересечении улиц Чкалова и Героев Хасана, а затем на Комсомольском проспекте. Дальше след школьницы теряется — скорее всего, из-за разряженного телефона. Мать обратилась с заявлением в полицию, и уже сутки о местонахождении ребенка ничего не известно.
Ранее в Санкт-Петербурге пропала 14-летняя девочка, которая подверглась травле в школе. В день пропажи она ухаживала за своей черепашкой и делала уроки, а потом вышла в магазин, не взяв с собой ни личные вещи, ни телефон.
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