19 ноября 2026, 17:02

В Перми 12-летняя школьница прогуляла уроки и сбежала из дома

Фото: iStock/corrigan201

В Перми 12-летняя девочка сбежала из дома и пропала после того, как мать застала ее с мальчиком. Об этом сообщает местное издание 59.RU.