19 ноября 2026, 12:25

Mash: на Бали пьяный россиянин сбежал из больницы и устроил дебош

Фото: iStock/sudok1

Российский турист сбежал из больницы и устроил дебош на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.