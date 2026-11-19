Россиянин сбежал из больницы на Бали, прыгнул в яму и избил себя камнем
Российский турист сбежал из больницы и устроил дебош на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
42-летнего мужчину доставили в больницу Bali Jimbaran в состоянии сильного алкогольного опьянения. Там у него взяли анализы, однако пациент начал испытывать судороги и впал в невменяемое состояние, после чего сбежал из медицинского учреждения.
На улице россиянин отодрал кусок брусчатки и принялся угрожать им медикам. Затем, по словам очевидцев, он с криками «ййиииха» спрыгнул в яму глубиной около десяти метров и стал бить себя камнем по голове.
Сотрудники экстренных служб спустили туда специальную люльку и эвакуировали мужчину, после чего его снова госпитализировали. Врачи диагностировали у туриста переломы и ушибы и поместили его в реанимацию.
Ранее сообщалось, что у российской туристки отказали ноги и пропал голос после того, как она съела на Бали мускатные орехи, купленные на местном рынке.
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