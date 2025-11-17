Китаянка съела 50 крыс ради победы в экстремальном шоу
Участница китайского реалити о выживании Чжао Течжу за 35 дней съела 50 крыс, чтобы пройти проект и заработать приз. Об этом сообщает SCMP.
По условиям шоу девушка должна была обеспечивать себя едой самостоятельно — Чжао ловила, свежевала и готовила грызунов. За время участия она похудела на 14 килограммов, получила сильные солнечные ожоги, а её ноги покрылись укусами насекомых.
За экстремальный эксперимент участница получила 7500 юаней (около 85 тысяч рублей). Несмотря на испытания, Чжао заявила, что готова снова участвовать в подобном шоу и хочет сбросить ещё 15 килограммов.
Организаторы проекта призвали зрителей не повторять её действия и подчеркнули, что такие практики возможны только под наблюдением специалистов.
