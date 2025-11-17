Родители чаще стали обращаться за советами по воспитанию к ChatGPT
Родители всё чаще используют сервисы искусственного интеллекта, включая ChatGPT, как источник рекомендаций по воспитанию и поведению детей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Pediatric Psychology.
Согласно информации американских специалистов, взрослые обращаются к ИИ, чтобы получить советы по коррекции поведения, вопросам здоровья, а также используют чатботов для развлечения или занятости ребёнка — например, для чтения сказок или общения.
Исследователи отмечают, что часть родителей доверяет ответам ИИ больше, чем рекомендациям врачей или психологов, что вызывает беспокойство экспертов. Они напоминают, что языковые модели могут давать неточные или некорректные советы и не предназначены для замены профессиональной медицинской и психологической помощи.
Отдельное внимание в отчёте уделено вопросам конфиденциальности: передача персональных данных детей цифровым сервисам потенциально создаёт риски в случае утечки или несанкционированного доступа.
Авторы подчёркивают, что ИИ может быть вспомогательным инструментом, однако не должен полностью заменять участие взрослых и консультации квалифицированных специалистов.
Читайте также: