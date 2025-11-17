На Кубани клонировали двух телят

17 ноября 2025, 16:03

Фото: iStock/dusanpetkovic

Два клонированных теленка — Милка и Искорка — родились на ферме в Краснодарском крае. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Прогресс агро».