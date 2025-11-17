На Кубани клонировали двух телят
Два клонированных теленка — Милка и Искорка — родились на ферме в Краснодарском крае. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Прогресс агро».
Представители предприятия рассказали, что родившаяся 29 октября Милка весила 32,5 килограмма, что соответствует норме для новорожденных телят. Они также отметили, что в предыдущих опытах добиться таких результатов у них не получалось.
Для клонирования использовались эмбрионы, созданные на основе клетки коровы голштинской породы. Выбранное для эксперимента животное посчитали продуктивным: за семь лет у него появилось семь здоровых детенышей.
