Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей» из-за принуждения к алкоголю

17 ноября 2025, 15:00

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова решила покинуть антиалкогольный проект «Звезды под капельницей», где знаменитости борются с пагубными привычками. Она объяснила свой уход требованием употреблять спиртное перед съемками.





Как пишет Общественная Служба Новостей, Волочковой не планировала надолго задерживаться в проекте и хотела лишь ознакомиться с концепцией шоу. Она подчеркнула, что у нее нет проблем с зависимостями, а плотный график не позволяет участвовать в подобных мероприятиях.



Балерина добавила, что сейчас сосредоточена на подготовке к новогодним выступлениям и не намерена возвращаться в реалити-шоу.





«Вы знаете, милые люди, я сама лучше знаю, что для меня хорошо, а что плохо», — отметила она.