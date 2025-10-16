Китаянка шесть лет разводилась с мужем, который сбросил её со скалы
Жительница Китая добилась развода с супругом, который несколько лет назад пытался её убить во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает South China Morning Post.
После шести лет судебных тяжб и сопротивления семьи преступника женщине удалось расторгнуть брак с Юй Сяодуном, отбывающим 33-летний срок за попытку убийства. Суд установил, что мужчина умышленно столкнул беременную жену с 34-метровой скалы, чтобы завладеть её деньгами и погасить долги по азартным играм.
«Какой прекрасный день! Моя апелляция поддержана судом», — написала пострадавшая в соцсетях. Её публикация набрала почти 60 миллионов просмотров.
Суд обязал бывшего мужа выплатить ей 500 тысяч юаней (около 6,3 млн рублей) компенсации, хотя сам он ранее требовал от жертвы 30 миллионов юаней за «моральный ущерб». В ближайшее время начнётся процесс по разделу имущества, а также рассмотрение иска о кражах, совершённых супругом во время брака.