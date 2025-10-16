Китаянка шесть лет разводилась с мужем, который сбросил её со скалы

16 октября 2025, 11:12

Фото: iStock/Rawf8

Жительница Китая добилась развода с супругом, который несколько лет назад пытался её убить во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает South China Morning Post.





После шести лет судебных тяжб и сопротивления семьи преступника женщине удалось расторгнуть брак с Юй Сяодуном, отбывающим 33-летний срок за попытку убийства. Суд установил, что мужчина умышленно столкнул беременную жену с 34-метровой скалы, чтобы завладеть её деньгами и погасить долги по азартным играм.





«Какой прекрасный день! Моя апелляция поддержана судом», — написала пострадавшая в соцсетях. Её публикация набрала почти 60 миллионов просмотров.