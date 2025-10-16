Поджигатель Лос-Анджелеса может получить 45 лет тюрьмы

16 октября 2025, 06:16

Фото: istockphoto / Toa55

29-летний поджигатель Джонатан Риндеркнехт, стал фигурантом громкого уголовного дела. Злоумышленнику грозит до 45 лет лишения свободы, говорится в заявлении аппарата прокурора центрального округа Калифорнии.