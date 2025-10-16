Поджигатель Лос-Анджелеса может получить 45 лет тюрьмы
29-летний поджигатель Джонатан Риндеркнехт, стал фигурантом громкого уголовного дела. Злоумышленнику грозит до 45 лет лишения свободы, говорится в заявлении аппарата прокурора центрального округа Калифорнии.
Обвинение предъявлено по статье о преднамеренном поджоге, который привёл к самым масштабным лесным пожарам в истории штата. Следствие установило, что именно действия Риндеркнехта 1 января 2025 года спровоцировали катастрофу.
Правоохранительные органы квалифицировали действия подозреваемого как умышленное преступление, что существенно повлияло на тяжесть выдвинутых обвинений.
В результате пожара, который почти полностью уничтожил Пасифик Палисейдс, погибли 12 человек. Кроме того, огонь уничтожил свыше 6 тысяч домов и строений. Общий ущерб от действий поджигателя оценивается в 150 млрд долларов.
