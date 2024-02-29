Классным руководителям в России увеличат выплаты уже с 1 марта

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин предложил увеличить выплаты за классное руководство с 1 марта. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Таким образом, президент предложил увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей уже с 1 марта.
Кроме того, в России введут дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
Глава государства прежде отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.
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Элина Позднякова