Путин озвучил цель по снижению бедности в России

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Проблема бедности в России является по-прежнему острой. Бедность затрагивает порядка 9% населения. Количество бедных граждан РФ за 2023 год снизилось до 13,5 миллионов человек, но это все еще большое значение. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Российский лидер указал, что к 2030 год необходимо добиться снижения показателя бедности до 7%.
Путин отметил, что данный показатель среди многодетных семей достигает до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться хотя бы до 12%, заявил президент.
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Алина Юрчак