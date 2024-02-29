Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года

Проблема бедности в России является по-прежнему острой. Бедность затрагивает порядка 9% населения. Количество бедных граждан РФ за 2023 год снизилось до 13,5 миллионов человек, но это все еще большое значение. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.