Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Также глава РФ предложил увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Российский лидер назвал проблему невысоких доходов острой, особое внимание он призвал обратить на многодетные семьи.
Владимир Путин сообщил, что Россия примет дополнительные меры для улучшения демографической ситуации.
Глава государства ранее отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.
Кроме того, правительству поручено обратить внимание на развитие международных платежей.
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Владимир Путин сообщил, что Россия примет дополнительные меры для улучшения демографической ситуации.
Кроме того, правительству поручено обратить внимание на развитие международных платежей.
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Анастасия Хохлова