Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов

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В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно будет направлено более 1 триллиона рублей. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также добавил, что со следующего года в стране начнут программу капитального ремонта детских садов. Помимо образовательных учреждений, восстановления требуют 18 тысяч зданий, отметил президент.
Глава государство также сообщил, что будет отремонтировано и восстановлено не менее 350 спортивных объектов. На эти цели правительство выделит 400 млрд рублей.
Прежде президент оценил экономическую ситуацию в стране. Он отметил, что она стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.
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Глава государство также сообщил, что будет отремонтировано и восстановлено не менее 350 спортивных объектов. На эти цели правительство выделит 400 млрд рублей.
Он также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.
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Анастасия Хохлова