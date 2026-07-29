Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта

29 июля 2026, 07:08

Клещ Hyalomma закрепился на юге России и в регионах Северного Кавказа

Фото: iStock/gabort71

Крупный и быстро передвигающийся клещ рода Hyalomma встречается во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщили в страховой компании «Согласие». Об этом пишет РИА Новости.