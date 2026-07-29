Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта
Крупный и быстро передвигающийся клещ рода Hyalomma встречается во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщили в страховой компании «Согласие». Об этом пишет РИА Новости.
В перечень вошли Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский и Краснодарский края. Паразита находят в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Крыму и Севастополе.
Представители компании называют Hyalomma одним из самых крупных и агрессивных клещей. Голодная особь достигает 8–10 миллиметров, а самка после питания вырастает до 1,5–2 сантиметров. Этот вид не подстерегает добычу на траве. Он реагирует на колебания почвы, тепло и углекислый газ, после чего направляется к человеку или животному. Скорость преследования доходит до двух метров в минуту.
Узнать Hyalomma можно по внушительному размеру и полосатым ногам. За контрастный рисунок его часто называют «клещом-зеброй». Паразит способен переносить возбудителей туляремии, лихорадки Ку, анаплазмоза, эрлихиоза и Крымской геморрагической лихорадки. Последняя сопровождается высокой температурой, интоксикацией и кровотечениями. Инфекция передается при укусе, контакте с раздавленным клещом или кровью зараженного человека. Вакцины против болезни нет, а риск смерти оценивают в 10–40%.
Особую осторожность эксперты советуют соблюдать фермерам, животноводам, охотникам, туристам, дачникам и работникам на открытом воздухе. Более половины обращений за медицинской помощью после укусов приходится на людей старше 50 лет.
Сразу после укуса клеща постарайтесь удалить его как можно быстрее. Лучше обратиться в травмпункт или ближайшее медучреждение, особенно если клещ присосался в труднодоступном месте, у ребенка или есть риск заражения опасными инфекциями. Если такой возможности нет, используйте специальный клещедер, тонкий пинцет или прочную нить.
Захватите клеща как можно ближе к коже — за хоботок, а не за брюшко. Осторожно тяните его вверх, слегка раскачивая или вращая инструментом, без резких рывков. Не давите на тело паразита, не смазывайте его маслом, спиртом, бензином или кремом: это может заставить клеща выделить в ранку больше слюны и содержимого кишечника.
После удаления обработайте место укуса антисептиком: хлоргексидином, спиртом, йодом или другим подходящим средством. Тщательно вымойте руки с мылом. Если в коже осталась темная точка или часть хоботка, не пытайтесь глубоко ковырять ранку самостоятельно — обратитесь к врачу, чтобы остаток удалили безопасно.
Клеща желательно сохранить для лабораторного исследования: поместите его в чистую герметичную емкость, например баночку с крышкой, и доставьте в лабораторию или медицинскую организацию. В ближайшие дни обратитесь к врачу, чтобы оценить необходимость профилактики инфекций. В течение месяца следите за самочувствием: при температуре, слабости, головной боли, сыпи, боли в мышцах или увеличении покраснения вокруг укуса срочно обращайтесь за медицинской помощью.
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