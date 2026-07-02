Клещи атаковали сотни тысяч россиян

02 июля 2026, 09:03

Роспотребнадзор: около 337 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

Фото: iStock/nechaev-kon

С начала сезона около 337 тысяч россиян обратились к медикам из-за укусов клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.