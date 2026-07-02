Клещи атаковали сотни тысяч россиян
С начала сезона около 337 тысяч россиян обратились к медикам из-за укусов клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Чаще всего насекомые нападали на жителей Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского краев.
При этом от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году прививались 3,3 миллиона человек. В ведомстве подчеркнули, что вакцинация наиболее эффективно помогает защититься от тяжелых последствий встречи с вредителем.
Специалисты рекомендуют прививаться жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует их посетить. Список таких территорий размещен на сайте Роспотребнадзора.
Для профилактики укусов в РФ проводят акарицидные обработки. На сегодняшний день выполнено более 189,5 тысячи гектаров, что составляет 96,2% от запланированного объема.
Читайте также: