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Клещи атаковали сотни тысяч россиян

Роспотребнадзор: около 337 тысяч россиян пострадали от укусов клещей
Фото: iStock/nechaev-kon

С начала сезона около 337 тысяч россиян обратились к медикам из-за укусов клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.



Чаще всего насекомые нападали на жителей Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского краев.

При этом от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году прививались 3,3 миллиона человек. В ведомстве подчеркнули, что вакцинация наиболее эффективно помогает защититься от тяжелых последствий встречи с вредителем.

Специалисты рекомендуют прививаться жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует их посетить. Список таких территорий размещен на сайте Роспотребнадзора.

Для профилактики укусов в РФ проводят акарицидные обработки. На сегодняшний день выполнено более 189,5 тысячи гектаров, что составляет 96,2% от запланированного объема.

Лидия Пономарева

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