Свыше 6,5 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы 9 мая

Северный и Южный речные вокзалы 9 мая посетили более 6,5 тысяч человек
Более 6,5 тысячи человек посетили праздничные мероприятия на Северном и Южном речных вокзалах в День Победы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Транспортный комплекс города подготовил для жителей и гостей столицы насыщенную программу, приуроченную к 9 Мая, отмечает Москва 24.
«Традиционно организовали прямую трансляцию Парада Победы на медиаэкранах в городском транспорте, украсили подвижной состав и провели патриотические акции», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В рамках праздника для посетителей речных вокзалов выступили артисты проекта «Музыка в метро», исполнившие композиции военных лет. Сотрудники Транспортного комплекса дарили пассажирам георгиевские ленты. Кроме того, на площадках состоялся концерт «Синий платочек Победы», организованный благотворительным фондом «Русская земля».
Особого внимания заслуживает масштаб трансляции главного военного парада страны. Свыше 270 тысяч человек посмотрели Парад Победы на Красной площади более чем на 34 тысячах медиаэкранов. Они установлены в московском метро, трамваях, автобусах и электробусах. В этом году показ впервые стал доступен и в салонах пригородных маршрутов проекта «Москва – область».
Помимо прямой трансляции парада, до 14 мая включительно пассажиры могут увидеть тематический эфир, посвященный истории праздника. В программу вошли материалы о роли Московского метрополитена в годы Великой Отечественной войны.