Свыше 6,5 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы 9 мая

Северный и Южный речные вокзалы 9 мая посетили более 6,5 тысяч человек

Фото: медиасток.рф

Более 6,5 тысячи человек посетили праздничные мероприятия на Северном и Южном речных вокзалах в День Победы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.





Транспортный комплекс города подготовил для жителей и гостей столицы насыщенную программу, приуроченную к 9 Мая, отмечает Москва 24.





«Традиционно организовали прямую трансляцию Парада Победы на медиаэкранах в городском транспорте, украсили подвижной состав и провели патриотические акции», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.