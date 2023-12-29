Кличко: Одна из центральных станций киевского метро прекратила работу

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Одна из центральных станций киевского метрополитена временно прекратила работу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Воздушная тревога, более трёх часов звучавшая на всей территории Украины, только что была отменена. Кроме Киева, взрывы звучали в Одесской области, Харькове и Николаеве. Мэр Львова на западе Украины сообщил, что после серии взрывов в здании одного из объектов критической инфраструктуры возник пожар.
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Александр Бойцов