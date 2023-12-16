Мэр Киева Кличко проигнорировал совещание с Зеленским

Фото: РИА Новости/Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко не явился на совещание с представителями властей, где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Telegram-канал Klymenko Time опубликовал видео, на котором видно, что Кличко не присутствовал на встрече. На соответствующий вопрос Владимира Зеленского в зале ответили, что мэра Киева нет.
На реплику об отсутствии Кличко в зале рассмеялись.
Ранее сообщалось, что генштаб украинских войск решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что главная задача ВСУ заключается в нанесении как можно большего урона живой силе противника. Авторы материала отмечают, что в украинских войсках нет задач по наступлению и удерживанию невыгодных для обороны участков.
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На реплику об отсутствии Кличко в зале рассмеялись.
«Нужно сделать всё, чтобы в Киеве был мэр», — сказал Владимир Зеленский.Причины, по которым мэр Киева проигнорировал встречу, не раскрываются.
Ранее сообщалось, что генштаб украинских войск решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что главная задача ВСУ заключается в нанесении как можно большего урона живой силе противника. Авторы материала отмечают, что в украинских войсках нет задач по наступлению и удерживанию невыгодных для обороны участков.
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Мария Фирсова