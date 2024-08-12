Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube

Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube

«Ъ»: клиенты стали разрывать договоры с операторами из-за сбоев в работе YouTube
12 августа 2024, 15:52
Фото: iStock/Sorapop

Фото: iStock/Sorapop

Клиенты более 135 региональных провайдеров начали разрывать договоры из-за сбоев в работе YouTube и иных сервисов Google. Об этом информирует «Ъ».
Уточняется, что ассоциация «Ростелесеть» направила письмо на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит официально объяснить причины замедления работы видеохостинга у различных компаний.

По словам президента «Ростелесетей» Олега Грищенко, клиенты операторов связи винят провайдеров в неравномерном замедлении работы платформы YouTube. Из-за чего недовольные клиенты разрывают заключенные с организациями договоры.



Уточняется, что на проблемы в работе сервиса пожаловались тысячи абонентов провайдеров.

Читайте также:

Россиян начали обманывать с помощью приложений для ускорения работы YouTube

Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через «ускорители» YouTube

IT-эксперт Мясоедов объяснил сбои YouTube
#эксперт
#клиенты
#youtube
Россиянам назвали бесплатные ремонтные работы ЖКХ в квартирах
Общественник Бондарь: Трубы в квартире могут починить бесплатно
12 августа 2024, 16:06

Фото: iStock/A stockphoto

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что некоторые виды ремонтных работ в собственной квартире могут починить бесплатно службы ЖКХ.
«Это общедомовое имущество. Оно начинается от магистрального водопровода, попадает в дом через стояки, от них идут ответвления к каждой квартире. Всё, что находится до первого соединения с отводящими трубами в вашей квартире, — зона ответственности служб ЖКХ и УК. Если прорвало стояк или отвалился кран на ответвлении до входа в вашу квартиру, звоните в УК — они обязаны устранить проблему бесплатно», — прокомментировал в беседе с RT Бондарь.

То же самое он пояснил и за батареи в доме: стояки и ответвления от них до первого соединения — это общедомовое имущество, соответственно, любые поломки, касающиеся их, также в зоне ответственности УК.

А в Новокузнецке сделали капитальный ремонт трамвайных путей. Теперь они открыты с обустройством одного переезда.

«Это обеспечит более долгую эксплуатацию, а специальное подпружиненное винтовое скрепление снизит вибрацию и шум от вагонов, проходящих по новому пути», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Куйбышевского района города.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы проводятся сразу в нескольких образовательных учреждениях подмосковной Дубны, они должны завершиться до начала учебного года.

Читайте также:

В Дубне ремонтируют школы и детсады перед новым учебным годом

В Химках отремонтируют более 50 подъездов в этом месяце

В Чехове отремонтируют детскую школу искусств
#жкх
#имущество
#дом
#ремонт
#ук
#капитальный ремонт
#транспорт
#трамвай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье напомнили о необходимости подтвердить право на льготную «Стрелку»
12 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Учащиеся из Московской области, использующие льготную транспортную карту «Стрелка», должны до 24 августа подтвердить своё право на эту льготу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры региона.
«Автоматически право на использование ученических карт «Стрелка» получили 160 тысяч человек в рамках межведомственного взаимодействия. Уведомление о продлении льготы пришло им в личный кабинет. Всем остальным нужно отправить заявление на подтверждение права на льготу через региональный портал госуслуг», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Онлайн-услуга на продление льготы на проезд оказывается в течение шести дней. Если для проверки права на льготу потребуются дополнительные документы, учащийся может обратиться в любой МФЦ.

В министерстве напомнили, что те учащиеся, которые используют в качестве «Стрелки» карту «МИР», тоже должны подтвердить право на льготный проезд и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на областном портале госуслуг до 25 августа.

Читайте также:

В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах

В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными

Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16 августа
#карта «стрелка»
#транспортная карта
#ученики
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Чернышов призвал ужесточить наказание для хозяев за нападение животных
12 августа 2024, 15:49

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание хозяев за нападение их домашних животных на кого-либо.
Он объяснил, что нападение питомцев из-за ненадлежащего присмотра хозяев и неправильного воспитания угрожает безопасности окружающих.

«Если судом будет установлено, что собакой причинён, например, тяжкий вред здоровью, то владелец животного может быть привлечён к уголовной ответственности согласно УК России. Полагаю, что в действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны», — приводит RT письмо депутата на имя министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева.

Тем временем Мосгордума подготовила поправки к законопроекту об ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

«Предлагается установить административную ответственность за: невыполнение пользователем СИМ обязанностей в связи с ДТП, употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после остановки СИМ по требованию сотрудника полиции; передачу управления СИМ лицу в состоянии алкогольного или иного опьянения; использование во время движения пользователем СИМ, велосипедистом телефона», – приводит АГН «Москва» слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Ранее в пресс-службе Минтранса Подмосковья напомнили о том, что пользователям электросамокатов необходимо преодолевать пешеходные переходы пешком.

Читайте также:

Депутат ЗакС Крупник предложил наказание за отсутствие триколора на знаке авто

Глава АИДТ Ветров предложил расширить возможности Пушкинской карты

Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах
#нападение
#вред
#меры
#депутат
#животные
#транспорт
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай заявил о случайном повреждении газопровода Balticconnector
SCMP: в КНР заявили, что газопровод на Балтике в 2023 году повредили случайно
12 августа 2024, 15:36

Фото: iStock/Sky_Blue

Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем. Об этом сообщает South China Morning Post.
Уточняется, что правительство КНР назвало инцидент случайным. Согласно информации источника, Пекин провел внутреннее расследование и накануне передал его результаты властям Финляндии и Эстонии.

В переданном сообщении говорится, что причиной аварии является сильный шторм.

Напомним, газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября прошлого года, после чего его клапаны перекрыли.

Читайте также:

Выяснилось, когда будут результаты расследования о повреждении газопровода Balticconnector

Yle: Полиция Финляндии обнаружила повредивший газопровод Balticconnector якорь

Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область
#газопровод
#полиция
#ночь
#правительство
#аварии
#инцидент
#шторм
#расследование
#китай
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школу №4 в Красноармейске ждёт капремонт
12 августа 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание школы №4, расположенное на улице Новая Жизнь в городе Красноармейск Пушкинского округа, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подряд включает в себя выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, выполнение капитального ремонта в здании школы общей площадью 5485,5 квадратных метра, построенном в 1969 году, а также поставка всего оборудования, необходимого для функционирования учебного заведения. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 475 миллионов 323 тысячи 726 рублей 31 копейку, заявки принимаются до 20 августа.

Читайте также:

В Дубне ремонтируют школы и детсады перед новым учебным годом

В Химках отремонтируют более 50 подъездов в этом месяце

В Чехове отремонтируют детскую школу искусств
#красноармейск
#пушкинский округ
#школа
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поставил задачу завершить подготовку домов к зиме до старта отопительного сезона
12 августа 2024, 15:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв поставил задачу подготовить дома к зиме до отопительного сезона
Инженерные коммуникации, подъезды, подвалы, чердаки, кровли и фасады многоквартирных домов нужно привести в надлежащее состояние до наступления осенне-зимнего периода. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
«В каждом нашем муниципалитете идёт масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трёх слагаемых. Первое – это котельная, второе - теплосети, третье – многоквартирные дома. У нас свыше 50 тысяч МКД. Важно предложить своевременный подход в подготовке тех домов, которые находятся в зоне риска. Эту работу нужно делать оперативно, чтобы иметь больше времени для наведения порядка в подвале, замены труб, а также для таких нюансов, как индивидуальные тепловые пункты и прочие коммуникации», – сказал Воробьёв.
В Подмосковье – 53 534 многоквартирных дома. Это больше всего в стране. Инспекторы проверят исправность электрооборудования, опрессовку систем отопления, теплоизоляцию на трубопроводах горячего водоснабжения, посмотрят, насколько сухие подвалы. Отдельное внимание уделят тепловому контуру дома. Всего в чек-листе – 24 пункта.
«Акты подготовки МКД к зиме без подписей управдомов мы принимать не будем. Люди должны понимать, в каких домах им предстоит встречать зиму, и в данном случае управдомы являются нашими помощниками», - добавил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.
А зампред правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поставил задачу устранить все замечания до октября.

Читайте также:

Жителям Московской области теперь будет проще заказать вывоз строительных отходов

Проверять подготовку многоквартирных домов Подмосковья к зиме будут 400 инспекторов

«Умные» автомобили за неделю нашли в Подмосковье 6 тыс. нарушений содержания территорий
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#зима
#дома
#мкд
#евгений хромушин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах построят детсад на 450 мест
12 августа 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 450 воспитанников, построят на Силикатной улице в Мытищах, работы должны начаться уже в этом году, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дошкольное учреждение рассчитано на комфортное размещение восемнадцати групп для 450 детей. Общая площадь объекта составит около 5,8 тыс. квадратных метров», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В здании будут расположены групповые ячейки со спальнями, буфетными, раздевалками и туалетными, а также спортивный и музыкальный залы, универсальное помещение для развивающих занятий, кабинет логопеда и медпункт.

На прилегающей территории обустроят 18 игровых и две спортивные площадки, между которыми высадят живую изгородь.

Читайте также:

Строительная готовность школы на 1,5 тыс. мест в Люберцах превысила 60%

В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест

В импортозамещающее лакокрасочное производство в Бронницах вложат 50 млн рублей
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мытищи
#детский сад
#детсад
#строительство
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах
12 августа 2024, 15:02

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала сезона совершили более 12 млн поездок на арендованных самокатах. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сезон кикшеринга в регионе был открыт в конце марта. За это время электросамокатами воспользовались более 12 млн раз. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, максимальное расстояние поездки – 50 км», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что среди городских округов электросамокаты больше всего популярны в Долгопрудном, Королёве и Красногорске.

Сегодня в области доступно для аренды около 28 тыс. электросамокатов. В Подмосковье оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок возле станций метро, МЦД или железнодорожных станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Читайте также:

Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах

Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу

В Москве суд впервые конфисковал самокат за езду в нетрезвом виде
#самокат
#прокат
#поездки
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Порномодель Блю объяснила пользу супружеских измен
DM: Порномодель Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу
12 августа 2024, 14:51

Фото: iStock/AndreyPopov

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу. Об этом информирует Daily Mirror.
По мнению порномодели, измены делают человека лучшим партнером. Блю утверждает, что мужчина может быть дома, разбираться с жалобами супруги и смотреть за детьми, после чего «спокойно ускользать куда-то только для получения удовольствия».

Сама порномодель не боится, что ей будут изменять, так как она считает себя особенно привлекательной и искусной в постели.

Ранее психолог Елена Кузнецова назвала лучший способ пережить супружескую измену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мужчина узнал об измене своей жены благодаря результатам анализов

«Поставила смертельный диагноз»: писательница отомстила фанату за непрошенное фото пениса

Между ушей, а не между ног: Сексолог рассказал, почему женщина не может достичь оргазма
#женщина
#супруги
#мужчина
#любовь
#отношения
#измена
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф