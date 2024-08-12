Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube

Фото: iStock/Sorapop
Клиенты более 135 региональных провайдеров начали разрывать договоры из-за сбоев в работе YouTube и иных сервисов Google. Об этом информирует «Ъ».
Уточняется, что ассоциация «Ростелесеть» направила письмо на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит официально объяснить причины замедления работы видеохостинга у различных компаний.
По словам президента «Ростелесетей» Олега Грищенко, клиенты операторов связи винят провайдеров в неравномерном замедлении работы платформы YouTube. Из-за чего недовольные клиенты разрывают заключенные с организациями договоры.
Уточняется, что на проблемы в работе сервиса пожаловались тысячи абонентов провайдеров.
Читайте также:
Россиян начали обманывать с помощью приложений для ускорения работы YouTube
Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через «ускорители» YouTube
IT-эксперт Мясоедов объяснил сбои YouTube
По словам президента «Ростелесетей» Олега Грищенко, клиенты операторов связи винят провайдеров в неравномерном замедлении работы платформы YouTube. Из-за чего недовольные клиенты разрывают заключенные с организациями договоры.
Уточняется, что на проблемы в работе сервиса пожаловались тысячи абонентов провайдеров.
Читайте также:
Россиян начали обманывать с помощью приложений для ускорения работы YouTube
Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через «ускорители» YouTube
IT-эксперт Мясоедов объяснил сбои YouTube
Екатерина Коршунова